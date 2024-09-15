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Amogus54
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
Ролик заслуженно утонул в дизлайках

Ubisoft представила свежий трейлер новой игры Assassin's Creed Shadows, посвящённой самураю по имени Ясукэ, но внимание игроков было привлечено не столько сюжетом, сколько ошибками, которые разработчики допустили, изображая феодальную Японию. Критики и фанаты обратили внимание на то, что в игре смешаны элементы китайской культуры, что вызвало негодование и волну насмешек в сети.

Вот что именно заметили игроки:

  • В некоторых сценах феодальной Японии появились здания, выполненные в китайском архитектурном стиле, относящемся ко времени династии Тан;
  • В одном из кадров засветился китайский музыкальный инструмент сюнь, что стало ещё одним предметом обсуждений;
  • Музыка в трейлере также оказалась «вне контекста», поскольку в ней слышны мотивы традиционного китайского гучжэна;
  • Один из эпизодов вызвал смех у зрителей — в сцене с лошадью заметили эффект, напоминающий «лунную походку», что породило шутки о «лошади Майкла Джексона».

Трейлер быстро утонул в дизлайках, но Ubisoft попыталась исправить ситуацию, отправив под видео множество ботов с положительными комментариями, что только добавило масла в огонь.

Кроме того, игру сопровождали скандалы ещё до выхода. Одной из главных тем обсуждения стала критика по поводу выбора главного героя — Ясукэ, который был темнокожим самураем африканского происхождения. Хотя история Ясукэ может базироваться на реальном историческом персонаже, многие фанаты серии сочли, что Ubisoft пыталась идти на поводу у современных трендов, что вызвало смешанные реакции в сообществе. Также были споры о том, насколько аутентично Ubisoft представляет культурные элементы Японии.

Критики также отмечают, что последние игры серии Assassin's Creed всё больше отходят от исторической точности и погружаются в споры вокруг культурных и этнических вопросов. В то время как предыдущие части Assassin's Creed были посвящены историческим периодам с акцентом на атмосферу и культурные аспекты, новая часть столкнулась с трудностями в изображении Японии, что лишь усилило сомнения у поклонников.

#китай #ubisoft #япония #новости игр #новости игровой индустрии #assassin&#x27;s creed #assassin's creed #assassin creed shadows
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