Дата релиза официально будет объявлена позже в этом году

Появились свежие скриншоты ремейка Metal Gear Solid 3, который вызывает всё больше интереса среди поклонников серии. Хотя точная дата релиза пока держится в секрете, разработчики обещают раскрыть её позже в этом году.

Ремейк сохраняет преданность классике: как и в оригинальной игре, здесь будут присутствовать загрузочные экраны между локациями, так что на бесшовный мир рассчитывать не стоит. Однако команда внесла и некоторые нововведения. Например, фанаты смогут обнаружить пасхалки, отсылающие к последним частям серии.

Стоит напомнить, что в оригинальной Metal Gear Solid 3, перед началом игры, у пользователей спрашивали, какие предыдущие части серии им нравятся больше всего. Выбор влиял на появление в игре различных тематических элементов и бонусов. В ремейке эту традицию не только сохранили, но и расширили — теперь игрокам доступны варианты ответов, включающие не только MGS, MGS 2 и MGS 3, но и Peace Walker, The Guns of the Patriots и The Phantom Pain.

Ремейк также предложит два режима игры на консолях: 4K с частотой 30 кадров в секунду и 1080p с 60 FPS. Однако, журналисты, тестировавшие демо-версию на PlayStation 5, отмечают, что пока были доступны только 30 FPS в обоих разрешениях. Konami заверила, что в финальной версии игры будет поддержка 60 FPS.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater, вышедшая в 2004 году, стала важной вехой в серии благодаря захватывающему сюжету, погружающей атмосфере и новаторским игровым механикам. Теперь у поклонников серии появится возможность вновь окунуться в это приключение, но уже с улучшенной графикой и новыми возможностями.