В традиционном вступительном оффтопе нового выпуска "Крутых, но забытых стратегий", я хочу затронуть тему ресурсов в стратегиях. Мы настолько привыкли к традиционному золоту, камню, дереву и еде в стратегиях, что воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся, однако ресурсы несут несколько важных функций, без которых стратегии не были бы тем жанром, в который мы играем уже более 30 лет.

Во-первых, ресурсы ограничивают нас на старте игры, не давая сразу начать клепать десятки юнитов и отправлять их в бой. Из-за этого накопление военной и экономической мощи идет постепенно, как и прокачка дополнительных возможностей юнитов в условной "кузнице". Во-вторых, залежи ресурсов представляют собой лакомый кусок на карте, за который противники обязательно будут сражаться, что придает игре динамику и не дает возможности просто сидеть на базе, укрепляя оборону. Удачным для RTS оказался набор ресурсов из Age of Empires 1997 года, да и более скудный набор из золота, леса и пропитания в Warcraft III: The Frozen Throne тоже стал классикой, но в начале нулевых вышли стратегии, которые предложили что-то новое.

В Warhammer 40,000: Dawn of War из 2004 года или Company of Heroes из 2006-го, главным ресурсом стала сама земля, которую мы захватывали через точки влияния, получая тем больше возможностей для постройки войска, чем большую площадь мы контролировали. Это обеспечило самые ожесточенные бои за каждый кусочек карты и полностью исключило возможность отсиживаться в обороне.

И, наконец, в-третьих, ресурсы дают большую вариативность игры, особенно такой игры, где видов ресурсов много. И вам приходится выбирать, какие здания и каких юнитов строить, исходя из того, к каким ресурсам вы имеет доступ. Даже одна из самых первых стратегий в реальном времени,

Nether Earth, выпущенная в 1987 году для компьютеров Amstrad CPC, ZX Spectrum и Commodore 64, уже использовала игровую механику, учитывающую то, сколько и каких именно ресурсов для создания роботов у вас имеется.

Электроника для мозгов, атомные бомбы, пушки, ракеты и фазоры как оружие и гусеницы, биподы и антигравы как способ передвижения - вы могли штамповать как мощных, но медленных роботов, так и небольших, но шустрых, в зависимости от того, какие ресурсы есть у вас в наличии.

Отлично работает механика вариативности и в Heroes of Might and Magic III, где ресурсов аж семь штук: руда, дерево, ртуть, сера, драгоценные камни, кристаллы, золото и все они нужны разным фракциям в разной степени. Отдельная история - количество ресурсов в экономических стратегиях. Здесь работает принцип - чем больше, тем лучше и в знаменитых сериях The Settlers или Anno с каждой новой игрой количество ресурсов только увеличивалось. В свежей игре Anno 1800 это количество и, соответственно, число производственных цепочек достигло рекорда, что не может не радовать любителей экономических стратегий. Лучше показать это наглядно, в виде таблицы.

Нужно отметить что в таблице еще нет новых ресурсов из DLC 2022 года Seeds of Charge или Ростки перемен: острого соуса, каши атоле и навоза. Но, по сравнению с Anno 1404 и Anno 2070 система ресурсов в Anno 1800 имеет серьезный изьян - ресурсы начальных классов, рабочих и ремесленников, совершенно не требуются инвесторам, появляющимся в финале. И возникает парадоксальная ситуация, когда огромный город в промышленных объемах потребляет шоколад, кофе и велосипеды, и при этом практически не нуждается в хлебе, колбасе, пиве, мыле и шубах. И нескольких скромных пивных или колбасных заводиков вам хватит на всю игру, из-за чего получается заметный дисбаланс, когда часть ресурсов мы почти не производим и не перевозим.

Dawn of Man

Несмотря на то, что действие градостроительной стратегии Dawn of Man происходит в каменном веке, ресурсов, нужных для выживания вашего поселения, авторы игры из компании Madruga Works реализовали достаточно. Dawn of Man вышла в 2019 году и довольно свежа для нашей подборки, но я все чаще встречаю подобные неплохие стратегии, которые не добились популярности и оказались быстро забыты, несмотря на уникальный сеттинг и интересный геймплей. В этом плане Dawn of Man очень оригинальна и довольно сложна, следуя модным тенденциям скрещивания жанров стратегии и симуляторы выживания. Вам предстоит управлять племенем в суровых условиях каменного века, и обеспечить его всем необходимым с помощью охоты, собирательства и ремесел.





Battle Realms

А вот стратегия Battle Realms, разработанная в 2001 году студией Liquid Entertainment, уже основательно позабыта за 21 год. А ведь игра собрала множество наград и получила высокие оценки игроков и журналистов. В Battle Realms вам предстоит возглавить один из кланов средневековой Японии и помимо соответствующих времени юнитов и оружия в игре реализована система магии и кармы. Для 2001 года Battle Realms могла похвастаться отличной трехмерной графикой, не уступавшей Warcraft III, и уникальными механиками, например, загоревшееся здание постепенно сгорало, если его не потушить водой. В 2019 году игра была переиздана и доступна в Steam под названием Battle Realms: Zen Edition.





Grand Ages: Rome

Стратегия Grand Ages: Rome балансирует на стыке жанров RTS и экономических симуляторов и в ней вам придется как много строить и налаживать логистику, так и много воевать, быстро управляя войсками. Игра выпущена в 2009 году студией Haemimont Games, которая отметилась разработкой таких стратегий, как Celtic Kings: Rage of War, Tropico 3-4-5, или Surviving Mars, про которую я писал в прошлом блоге. Игра получила неплохие оценки, имеет отличную компанию из более, чем 40 миссий и могла похвастаться отличной графикой для своего времени. И если вам нравятся стратегии, действие которых происходит в Древнем Риме, то пропустить Grand Ages: Rome нельзя.





Before We Leave

Before We Leave - еще одна новая стратегия в моей подборке, прошедшая мимо массового игрока. Игра вышла в 2021 году из-под пера студии Balancing Monkey Games, и обладает несколькими оригинальными чертами. В ней совершенно нет сражений и насилия и вам предстоит восстанавливать человеческую расу после глобальной катастрофы, изучая технологии древних и делая упор на строительство и выращивание картошки. А карта игры представляет собой огромный шар, созданный из шестиугольников - гексов, на каждый из которых можно поставить одно здание или поле. Эту игру я тестировал на видеокарте GeForce GT 1030, и поэтому наконец-то могу вставить в блог свое собственное видео геймплея.





Two Point Hospital

Игра Two Point Hospital, разработанная в 2018 году студией Two Point Studios, представляет собой экономический симулятор развития больниц. Вам предстоит начать с небольшой поликлиники и развить ее в госпиталь, способный справиться с самыми ужасными заболеваниями. Такими как, превращение головы в лампочку и тому подобным шутливым названиям, созданным из каламбуров английского языка.

А как вам "огрустнитель воздуха", с помощью которых вы будете превращать клоунов в нормальных людей? Игра очень веселая, с милой графикой, похожей на пластилиновые мультфильмы и при этом довольно сложна в экономическом плане. Вам придется не только расширять больницу, повышать ее уровень и привлекательность, но и подбирать врачей, удовлетворяя их нужды, например, "щербетозависимость".





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

