Скорее всего вы уже в курсе того, что майнинг снова выгоден, курс биткоина штурмует исторический максимум, а цены на видеокарты растут как на дрожжах. Ситуация очень напоминает бум майнинга в 2017 году и многие владельцы видеокарт сейчас думают, что им делать - начинать майнить? Или выгодно продать видеокарту на пике цен?

GeForce RTX 3060 Ti

Ведь вот-вот выходят видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, а вслед за ними и AMD Radeon RX 6700 (XT), которая будет нести на борту целых 12 Гб видеопамяти. Продать сейчас старую видеокарту семейства Pascal - очень удачное решение, если вы не собираетесь заниматься майнингом и я отправился смотреть, по каким ценам мою старушку GeForce GTX 1060 6 Гб можно продать на Авито.





MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - одна из лучших моделей GeForce GTX 1060

Как оказалось, за нее можно выручить 11-12 тысяч рублей и первой моей мыслью было - "Эх, сейчас продам за 12000 рублей, потом биткоин и доллар упадут в цене, и через несколько месяцев куплю GeForce RTX 3060 Ti за 28000 рублей!".

И я кинулся чистить видеокарту от пыли и устанавливать FurMark и MSI Kombustor, для демонстрации ее работоспособности покупателю. И готовить на замену видеокарту-"затычку", которой на сегодняшний день у меня является ATI Radeon HD 4870.





Sapphire RADEON HD 4870 1 Гб

Но потом, тщательно обдумав ситуацию, я отказался от продажи и решил оставить у себя GeForce GTX 1060 еще, как минимум, на несколько месяцев, и сейчас я расскажу вам почему. В первую очередь эти аргументы будут полезны владельцам сопоставимых по производительности и цене видеокарт, или ценой ниже, чем б/у GeForce GTX 1060.

Причина первая - мы не знаем, какой курс валют будет в 2021 году





"Верните мне мой 2014"

Никто из нас не знает, сколько будут стоить доллар и евро в 2021 году, а ведь курс валют влияет на цену видеокарт гораздо сильнее, чем бум майнинга. Продав сейчас видеокарту, вам придется ждать несколько месяцев, пока цены придут в норму даже при неизменном курсе валют.

Новинки всегда стоят дорого, а если и доллар с евро вырастут в цене, новая и мощная видеокарта может стать предметом роскоши. Конечно, сумму можно хранить и в валюте, но, чтобы получить "профит", курс ее должен измениться очень заметно.

Причина вторая - чтобы долго жить без игровой видеокарты, нужно иметь хорошую замену или "встройку"









По меркам видеокарт-"затычек" ATI Radeon HD 4870 еще вполне бодрая видеокарта, которая позволит поиграть даже в The Elder Scrolls V: Skyrim. Но сейчас, в 2020 году, такие видеокарты являются жутко устаревшими в плане энергопотребления. Ее фактическое энергопотребление доходит до 160 ватт, что вроде бы вполне приемлемо, но все портит энергопотребление в простое, которое зашкаливает под 100 ватт.









Даже при просмотре роликов youtube ATI Radeon HD 4870 переваливает за психологическую отметку в 100 ватт потребления, а температура моего экземпляра доходит до 80 градусов. За несколько месяцев эксплуатации этот антиквариат съест электричества на большую сумму, чем стоит сам.









И это проблема многих старых видеокарт, не только от AMD. Да и надежность таких видеокарт под большим вопросом, а покупка еще одной "затычки" в хорошем состоянии - дело непростое.

Чтобы нормально пользоваться ПК, у вас должна быть или встроенная в процессор графика или энергоэффективная видеокарта-"затычка", например Radeon HD 7770.

Причина третья - выигрыш не такой уж и большой









Конечно, совсем неплохо продать сейчас старую видеокарту по хорошей цене, но если подсчитать выигрыш, то он не особо впечатляет. Ну продадите вы GeForce GTX 1060 не сейчас за 12000 рублей, а летом 2021 за 8000 рублей - не такая уж и критичная разница.

Причина четвертая - хороших игр мало, а те что есть, нормально идут даже на GeForce GTX 1060 в 1080p









Когда я обдумывал продажу GeForce GTX 1060, я спросил себя - "а ради каких, собственно, игр, это все затевается?". Почти все новинки 2020 года нормально играются на GeForce GTX 1060 и пока она заметно сдает позиции только в Horizon Zero Dawn, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.

GeForce RTX 3060 Ti будет слишком избыточна для игры в 1080p и 60 FPS, а покупать в 2021 году GeForce RTX 3050 Ti с всего лишь 6 гигабайтами памяти - решение, как по мне, очень спорное.

Я скажу больше, подавляющее большинство ПК-игр прекрасно идет на GeForce GTX 1060 6 Гб и сейчас, спустя 4.5 года после ее выхода на рынок, а уж GeForce GTX 1070 - это вообще идеальная видеокарта для FULL HD.

Причина пятая - возможно ждать хороших цен придется слишком долго









Достаточно вспомнить, как старые поколения видеокарт заполняли рынок и вам станет понятно, что хороших цен может быть придется ждать очень долго. А если и курс биткоина будет расти, то ожидание может растянутся и на год, как в 2017 году.

Причина шестая - сидеть без игр очень тяжело









Не знаю как вы, а если я продаю игровую видеокарту из ПК и начинаю пользоваться интегрированной, мне сразу остро хочется играть в требовательные игры. Даже если перед этим я три месяца не запускал ничего требовательней, чем Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss.





Вот по таким причинам я не стал продавать GeForce GTX 1060. К тому же, она вполне справится с Cyberpunk 2077, а это - главная характеристика видеокарты на ближайшие месяцы.

Пишите в комментарии, а будете ли вы продавать сейчас старую видеокарту и покупать новую?