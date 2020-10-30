ANNO 1800 — доводим одну из лучших стратегий до идеала модами
На днях для ANNO 1800 вышло очередное большое DLC, "Земля львов", которое принесло в игру новый регион, товары, жителей и много мелких новшеств и улучшений. Приятно видеть, что разработчики продолжают развивать игру даже спустя полтора года после выпуска.
реклама
Многие, в том числе и я, считают ANNO 1800 лучшей стратегией последних лет. И это звание она получила вполне заслуженно. Разработчики умудрились вернуться к основам серии, усложнив торговые цепочки, внеся огромное количество параметров, за которыми вам придется следить: влияние, дипломатия, сотни видов ресурсов и довольство жителей.
При этом игра не потеряла динамики и получила все возможные новшества, которые появились в экономических стратегиях последних лет. С ANNO 1800 серия одновременно вернулась к истокам в виде ANNO 1404 и 1701, и получила множество новшеств, как в ANNO 2205.
реклама
Начав играть в ANNO 1800 я отметил продуманность интерфейса и управления игрой, но мне остро не хватало одной вещи - умной паузы. Умная пауза позволяет спокойно обдумать обстановку и раздать команды войскам и экономическим производствам. А ANNO 1800, где в одно время может случиться нападение пиратов, компьютерных ИИ-игроков, взрыв, пожар и забастовка, умная пауза нужна как воздух.
реклама
Начав искать способ реализовать в игре умную паузу, я наткнулся на интереснейшую подборку модов для ANNO 1800, про которою и расскажу вам сейчас.
Скачивание и установка модов Spice-it-Up 3.0
реклама
Подборка модов называется Spice-it-Up и скачать ее можно с GitHub. В подборке нет никаких исполняемых файлов, а исходный код открыт, так что пользоваться ей вы можете без опаски. На сегодняшний день Spice-it-Up имеет версию 3.0 и настроен на работу с последним DLC - "Земля львов".
Чтобы скачать модпак нужно нажать "Code" и в открывшемся окне - "Download ZIP".
Энтузиасты обновляют модпак очень оперативно и при запуске DLC "Земля львов" обновленные моды были готовы в день выхода DLC.
Для подключения модов в игру нам нужно будет скачать anno1800-mod-loader, загрузчик, состоящий и пары dll. Он тоже постоянно обновляется и имеет версию 0.7.12.
Для работы загрузчика обязательно нужны библиотеки Visual C++, ссылка на них есть на страничке загрузчика.
Теперь надо узнать путь к игре, посмотреть его можно в настройках Ubisoft Connect.
Две dll загрузчика, python35_ubi.dll и python35.dll, нужно скопировать с заменой в папку "ANNO1800\Bin\Win64".
Архив с модами нужно распаковать в папку "ANNO1800\Mods", предварительно создав ее.
При желании вы сможете вернуть игру в исходное состояние, нажав кнопку Ubisoft Connect "Проверить файлы".
После установки модов игру стоит перевести в оффлайн режим и запретить установку обновлений, чтобы моды не "слетели".
Даже если вы купили игру в Epic Games Store, она добавится вам и в Ubisoft Store.
Папка с модами будет иметь вот такой вид:
В данном случае все моды включены. Выключить мод можно, поставив в названии папки с ним минус "-". Например "-[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)".
Описание модов из Spice-it-Up 3.0
[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)
Режим "умной паузы". Та самая "умная" или "активная" пауза, про которую я писал в начале. Включается кнопкой "NUM 9" или "Доп. 9" и при включении будет и в меню. Очень полезный мод.
[Addon] Cape Trelawney Camera Flight
Пролет камеры над мысом Трелони. Довольно сомнительный мод.
[Addon] Harborlife
Мод позволяет строить прибрежное поселение прямо на воде в гавани.
[Adjustments] Airship Hangar without Quest
Ангар в Арктике без квестовой цепочки. Подобные моды экономят время при игре в режиме песочницы.
[Adjustments] Bad language filter removed
Отключение цензуры плохих названий.
[Adjustments] Improved Lodlevels (Zoommod)
Увеличение детализации при отдалении камеры от земли. Вызывает сильное падение производительности игры.
[Adjustments] Map Seeds Patch 3
Позволяет создавать генерировать карты из третьего патча.
[Adjustments] Mine Infolayers
Добавляет перед шахтой табличку с добываемым ресурсом.
[Adjustments] Northern Rivers removed
Мод убирает реки из северного региона, освобождая площадь. Для подобных модов надо создать игру заново.
[Adjustments] Remove Third Party Messages
Отключает раздражающие сообщения третьих лиц (торговцев) в игре.
[Adjustments] Southern Rivers reduced
Мод уменьшающий количество рек в Новом свете. Крайне полезный мод, так как земли в Новом свете всегда не хватает.
[Adjustments] Southern Rivers removed
Полностью убирает реки с островов Нового света. Очень полезный мод.
[Gameplay] Active Trader Nate
Добавляет торговые корабли торговцу Нейту.
[Gameplay] AI Itemtrade
ИИ-игроки начинают торговать предметами в своих торговых постах.
[Gameplay] AI Shipyard
Позволяет строить корабли для заселения любого компьютерного игрока в уже созданную игру.
[Gameplay] Arctic Variable Resources
Возможность добычи в Арктике не только золота, но и других ресурсов.
[Gameplay] Buildable Flagships
Добавляет возможность постройки на верфи корабля-флагмана.
[Gameplay] Buildable Great Eastern
Мод позволяет строить корабль "Грейт Истерн" с шестью ячейками для груза и четырьмя - для экипажа.
[Gameplay] Buildable Salvagers
Добавляет возможность постройки на верфи корабля с погружным колоколом.
[Gameplay] Cargostorage
Дает возможно постройки дополнительных складов хранения разных размеров.
[Gameplay] Charter Clippers
Увеличивает вес товаров, перевозимых чартерными судами. Груз теперь возят клиперы, а не шхуны.
[Gameplay] Commuter pier for Arctic
Пассажирский причал для Арктики, позволяющий перемещать рабочую силу между островами. Крайне полезные моды.
[Gameplay] Commuter pier for Enbesa
Пассажирский причал для Земли Львов.
[Gameplay] Commuter pier for New World
Пассажирский причал для Нового света.
[Gameplay] Commuter pier unlocked with workers
Мод, переносящий возможность создания пассажирского причала на уровень рабочих.
[Gameplay] Construction Menu Cleanup
Мод меняет порядок иконок в меню строительства.
[Gameplay] Easy Seed search
Мод позволяет открывать другие регионы быстрее.
[Gameplay] Gas Heater
Газовый обогреватель для жителей Арктики.
[Gameplay] Incidents Reduced
Мод уменьшает частоту возникновения пожаров, взрывов, забастовок и болезней.
[Gameplay] Increased Harbourarea
Увеличивает площадь для строительства в гавани. Позволяет взять под военный контроль большое пространство вокруг островов, чем сильно упрощает игру против ИИ-противников.
[Gameplay] Increased Radius for Gas Pump
Увеличивает радиус газовой добычи.
[Gameplay] Increased Radius for Oil Refinery
Увеличивает радиус работы нефтяного завода.
[Gameplay] Influence Rebalancing
Уменьшает количество "влияния" для постройки многих зданий.
[Gameplay] Influence Removed
Мод полностью убирает "влияние" из игры, заметно упрощая ее сложность.
[Gameplay] Influencecosts reduced for Ships
Уменьшает количество "влияния", которое тратится на строительство кораблей.
[Gameplay] Inuit Trade Gas
Иннуиты начинают торговать газом.
[Gameplay] Item Buildings increased Influenceradius
Увеличивает радиус действия профсоюза, ратуши и портовой канцелярии.
[Gameplay] Large Tourism Ship
Добавляет большой туристический корабль в качестве медленного торгового транспортного средства с огромной грузоподъемностью.
[Gameplay] Legendary Seeds
Добавляет в игру возможность генерации карт с созданием ферм с увеличенной на 50% производительностью.
[Gameplay] Nate's Airship
Добавляет в игру уникальный дирижабль Нейта.
[Gameplay] NPC Dice Improved
Добавляет множество предметов торговцам, в том числе и легендарных специалистов. Очень полезный мод.
[Gameplay] Oil Pier
Добавляет в игру нефтяной причал для танкеров.
[Gameplay] Research Times
Уменьшает время исследования минимум на одну минуту при наличии тысячи жителей-инженеров.
[Gameplay] Royal Taxes Removed
Убирает из игры королевские налоги, но заметно уменьшает доход с домов жителей-инвесторов.
[Gameplay] Scrapcrafting
Мод добавляет возможность создания "скрапа".
[Gameplay] Ship Capacity
Увеличивает вместимость трюмов кораблей.
[Gameplay] Storage for Warehouses
Добавляет по пять тонн к каждому складу и хранилищу на острове.
[Gameplay] Unlimited Itemtrade
Устанавливает лимит предметов, которые можно продать, до 99999 для каждого торговца.
[Gameplay] Unlimited Scholar Residences
Убирает систему разрешений на строительство домов для ученых и соответствующее крупное открытие.
[Misc] Battlecruiser Skins
Добавляет три новых скина для линейных крейсеров.
[Misc] Player Color Red
Разблокирует красный цвет для профиля игрока.
[Misc] Soviet Logo
Добавляет в игру советский логотип игрока в виде серпа и молота. Требует начала новой игры.
[Misc] Thomas the dank Engine
Меняет вид паровозов в игре на мультяшный.
[Misc] Visual Feedback for Twitch Drops
Добавляет в игру протестующих людей с плакатами против "твич дропов".
[Multiplayer] Gifts to Other Players
Позволяет дарить подарки игрокам в мультиплеере.
[Multiplayer] Ruins On Takeover
После захвата острова другого игрока, все здания остаются в виде руин.
[Ornamental] Arctic Quay
Пристань в Арктике.
[Ornamental] City Ornaments
Новые городские орнаменты.
[Ornamental] Clay Covers
Надстройки над глиняными карьерами и нефтяными пятнами.
[Ornamental] Construction Sites
Добавляет четыре строительных площадки.
[Ornamental] Cultural Ornaments
Добавляет травяные орнаменты.
[Ornamental] Culture Module placement by Radius
Позволяет располагать части культурных зданий не вплотную, а на некотором отдалении.
[Ornamental] Electric Lighting instead of Electricity Wires
Заменяет провода на уличное освещение.
[Ornamental] Grand Palace
Позволяет строить муляж дворца на других островах.
[Ornamental] Music Pavilion in Construction Menu
Добавляет музыкальный павильон в меню строительства.
[Ornamental] No cultural Module Limits
Убирает лимит на модули культурных зданий.
[Ornamental] Plaza Decoration
Добавляет орнаменты для дорожек из плитки.
[Ornamental] Plaza Streets
Красивая дорожка из белого кирпича.
[Ornamental] Trees with fences
Добавляет деревья с оградами.
[Ornamental] Unlimited Botanic Ornaments
Убирает ограничения на ботанические орнаменты.
[Ornamental] Worker Ornaments
Уникальные орнаменты для рабочих жителей.
[Ornamental] World-Fair Items
Снимает ограничение с предметов, получаемых с архитектурной выставки.
Следующие моды должны находится внизу списка модов(!)
[zzzThisHasToBeLast] Attractiveness Rebalancing
Ребаланс привлекательности в сторону увеличения.
[zzzThisHasToBeLast] Sandbox Mode
Режим песочницы, в котором для строительства доступны все здания.
Моды надо ставить с большой осторожностью, так как некоторые из них являются по сути "читами", нарушающими баланс игры. Для начала я бы рекомендовал попробовать полезные моды:
[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)
[Adjustments] Southern Rivers removed
[Gameplay] Incidents Reduced
[Gameplay] NPC Dice Improved
Надеюсь, эти моды сделают более интересной для вас эту отличную стратегию. Пишите в комментарии, пользуетесь ли вы подобными модами или считаете их "читерством"?
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила