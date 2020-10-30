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ANNO 1800 — доводим одну из лучших стратегий до идеала модами

Разработчики из Ubisoft Blue Byte прыгнули выше головы, создав почти идеальную экономическую стратегию. Но можно ли улучшить почти идеальную игру? Сейчас попробуем!
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На днях для ANNO 1800 вышло очередное большое DLC, "Земля львов", которое принесло в игру новый регион, товары, жителей и много мелких новшеств и улучшений. Приятно видеть, что разработчики продолжают развивать игру даже спустя полтора года после выпуска.

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Многие, в том числе и я, считают ANNO 1800 лучшей стратегией последних лет. И это звание она получила вполне заслуженно. Разработчики умудрились вернуться к основам серии, усложнив торговые цепочки, внеся огромное количество параметров, за которыми вам придется следить: влияние, дипломатия, сотни видов ресурсов и довольство жителей.

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При этом игра не потеряла динамики и получила все возможные новшества, которые появились в экономических стратегиях последних лет. С ANNO 1800 серия одновременно вернулась к истокам в виде ANNO 1404 и 1701, и получила множество новшеств, как в ANNO 2205.

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Начав играть в ANNO 1800 я отметил продуманность интерфейса и управления игрой, но мне остро не хватало одной вещи - умной паузы. Умная пауза позволяет спокойно обдумать обстановку и раздать команды войскам и экономическим производствам. А ANNO 1800, где в одно время может случиться нападение пиратов, компьютерных ИИ-игроков, взрыв, пожар и забастовка, умная пауза нужна как воздух.

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Начав искать способ реализовать в игре умную паузу, я наткнулся на интереснейшую подборку модов для ANNO 1800, про которою и расскажу вам сейчас.

Скачивание и установка модов Spice-it-Up 3.0

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Подборка модов называется Spice-it-Up и скачать ее можно с GitHub. В подборке нет никаких исполняемых файлов, а исходный код открыт, так что пользоваться ей вы можете без опаски. На сегодняшний день Spice-it-Up имеет версию 3.0 и настроен на работу с последним DLC - "Земля львов".


Чтобы скачать модпак нужно нажать "Code" и в открывшемся окне - "Download ZIP".

Энтузиасты обновляют модпак очень оперативно и при запуске DLC "Земля львов" обновленные моды были готовы в день выхода DLC. 

Для подключения модов в игру нам нужно будет скачать anno1800-mod-loader, загрузчик, состоящий и пары dll. Он тоже постоянно обновляется и имеет версию 0.7.12.
Для работы загрузчика обязательно нужны библиотеки Visual C++, ссылка на них есть на страничке загрузчика.




Теперь надо узнать путь к игре, посмотреть его можно в настройках Ubisoft Connect.

Две dll загрузчика, python35_ubi.dll и python35.dll, нужно скопировать с заменой в папку "ANNO1800\Bin\Win64".

Архив с модами нужно распаковать в папку "ANNO1800\Mods", предварительно создав ее.

При желании вы сможете вернуть игру в исходное состояние, нажав кнопку Ubisoft Connect "Проверить файлы".

После установки модов игру стоит перевести в оффлайн режим и запретить установку обновлений, чтобы моды не "слетели".

Даже если вы купили игру в Epic Games Store, она добавится вам и в Ubisoft Store.


Папка с модами будет иметь вот такой вид:

В данном случае все моды включены. Выключить мод можно, поставив в названии папки с ним минус "-". Например "-[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)".

Описание модов из Spice-it-Up 3.0

[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)
Режим "умной паузы". Та самая "умная" или "активная" пауза, про которую я писал в начале. Включается кнопкой "NUM 9" или "Доп. 9" и при включении будет и в меню. Очень полезный мод.


[Addon] Cape Trelawney Camera Flight

Пролет камеры над мысом Трелони. Довольно сомнительный мод.


[Addon] Harborlife

Мод позволяет строить прибрежное поселение прямо на воде в гавани.



[Adjustments] Airship Hangar without Quest
Ангар в Арктике без квестовой цепочки. Подобные моды экономят время при игре в режиме песочницы.

[Adjustments] Bad language filter removed
Отключение цензуры плохих названий.

[Adjustments] Improved Lodlevels (Zoommod)
Увеличение детализации при отдалении камеры от земли. Вызывает сильное падение производительности игры.

[Adjustments] Map Seeds Patch 3
Позволяет создавать генерировать карты из третьего патча.

[Adjustments] Mine Infolayers
Добавляет перед шахтой табличку с добываемым ресурсом.


[Adjustments] Northern Rivers removed

Мод убирает реки из северного региона, освобождая площадь. Для подобных модов надо создать игру заново.


[Adjustments] Remove Third Party Messages

Отключает раздражающие сообщения третьих лиц (торговцев) в игре.


[Adjustments] Southern Rivers reduced

Мод уменьшающий количество рек в Новом свете. Крайне полезный мод, так как земли в Новом свете всегда не хватает.


[Adjustments] Southern Rivers removed

Полностью убирает реки с островов Нового света. Очень полезный мод.


[Gameplay] Active Trader Nate

Добавляет торговые корабли торговцу Нейту.


[Gameplay] AI Itemtrade

ИИ-игроки начинают торговать предметами в своих торговых постах.


[Gameplay] AI Shipyard

Позволяет строить корабли для заселения любого компьютерного игрока в уже созданную игру.


[Gameplay] Arctic Variable Resources

Возможность добычи в Арктике не только золота, но и других ресурсов. 


[Gameplay] Buildable Flagships

Добавляет возможность постройки на верфи корабля-флагмана.


[Gameplay] Buildable Great Eastern

Мод позволяет строить корабль "Грейт Истерн" с шестью ячейками для груза и четырьмя - для экипажа.


[Gameplay] Buildable Salvagers

Добавляет возможность постройки на верфи корабля с погружным колоколом.


[Gameplay] Cargostorage

Дает возможно постройки дополнительных складов хранения разных размеров.


[Gameplay] Charter Clippers
Увеличивает вес товаров, перевозимых чартерными судами. Груз теперь возят клиперы, а не шхуны.

[Gameplay] Commuter pier for Arctic
Пассажирский причал для Арктики, позволяющий перемещать рабочую силу между островами. Крайне полезные моды.

[Gameplay] Commuter pier for Enbesa
Пассажирский причал для Земли Львов.

[Gameplay] Commuter pier for New World
Пассажирский причал для Нового света.

[Gameplay] Commuter pier unlocked with workers
Мод, переносящий возможность создания пассажирского причала на уровень рабочих.

[Gameplay] Construction Menu Cleanup
Мод меняет порядок иконок в меню строительства.

[Gameplay] Easy Seed search
Мод позволяет открывать другие регионы быстрее.

[Gameplay] Gas Heater
Газовый обогреватель для жителей Арктики.

[Gameplay] Incidents Reduced
Мод уменьшает частоту возникновения пожаров, взрывов, забастовок и болезней.

[Gameplay] Increased Harbourarea
Увеличивает площадь для строительства в гавани. Позволяет взять под военный контроль большое пространство вокруг островов, чем сильно упрощает игру против ИИ-противников. 


[Gameplay] Increased Radius for Gas Pump

Увеличивает радиус газовой добычи.


[Gameplay] Increased Radius for Oil Refinery

Увеличивает радиус работы нефтяного завода.


[Gameplay] Influence Rebalancing

Уменьшает количество "влияния" для постройки многих зданий.


[Gameplay] Influence Removed

Мод полностью убирает "влияние" из игры, заметно упрощая ее сложность.


[Gameplay] Influencecosts reduced for Ships

Уменьшает количество "влияния", которое тратится на строительство кораблей.


[Gameplay] Inuit Trade Gas

Иннуиты начинают торговать газом.


[Gameplay] Item Buildings increased Influenceradius

Увеличивает радиус действия профсоюза, ратуши и портовой канцелярии.


[Gameplay] Large Tourism Ship

Добавляет большой туристический корабль в качестве медленного торгового транспортного средства с огромной грузоподъемностью.


[Gameplay] Legendary Seeds

Добавляет в игру возможность генерации карт с созданием ферм с увеличенной на 50% производительностью.


[Gameplay] Nate's Airship

Добавляет в игру уникальный дирижабль Нейта.


[Gameplay] NPC Dice Improved

Добавляет множество предметов торговцам, в том числе и легендарных специалистов. Очень полезный мод.


[Gameplay] Oil Pier

Добавляет в игру нефтяной причал для танкеров.


[Gameplay] Research Times

Уменьшает время исследования минимум на одну минуту при наличии тысячи жителей-инженеров.


[Gameplay] Royal Taxes Removed

Убирает из игры королевские налоги, но заметно уменьшает доход с домов жителей-инвесторов.


[Gameplay] Scrapcrafting

Мод добавляет возможность создания "скрапа".


[Gameplay] Ship Capacity

Увеличивает вместимость трюмов кораблей.


[Gameplay] Storage for Warehouses

Добавляет по пять тонн к каждому складу и хранилищу на острове.


[Gameplay] Unlimited Itemtrade

Устанавливает лимит предметов, которые можно продать, до 99999 для каждого торговца.


[Gameplay] Unlimited Scholar Residences

Убирает систему разрешений на строительство домов для ученых и соответствующее крупное открытие.


[Misc] Battlecruiser Skins

Добавляет три новых скина для линейных крейсеров.


[Misc] Player Color Red

Разблокирует красный цвет для профиля игрока.


[Misc] Soviet Logo

Добавляет в игру советский логотип игрока в виде серпа и молота. Требует начала новой игры.


[Misc] Thomas the dank Engine

Меняет вид паровозов в игре на мультяшный.


[Misc] Visual Feedback for Twitch Drops

Добавляет в игру протестующих людей с плакатами против "твич дропов".


[Multiplayer] Gifts to Other Players

Позволяет дарить подарки игрокам в мультиплеере.


[Multiplayer] Ruins On Takeover

После захвата острова другого игрока, все здания остаются в виде руин.


[Ornamental] Arctic Quay

Пристань в Арктике.


[Ornamental] City Ornaments

Новые городские орнаменты.


[Ornamental] Clay Covers

Надстройки над глиняными карьерами и нефтяными пятнами.


[Ornamental] Construction Sites

Добавляет четыре строительных площадки.


[Ornamental] Cultural Ornaments

Добавляет травяные орнаменты.


[Ornamental] Culture Module placement by Radius

Позволяет располагать части культурных зданий не вплотную, а на некотором отдалении.


[Ornamental] Electric Lighting instead of Electricity Wires

Заменяет провода на уличное освещение.


[Ornamental] Grand Palace

Позволяет строить муляж дворца на других островах.


[Ornamental] Music Pavilion in Construction Menu

Добавляет музыкальный павильон в меню строительства.


[Ornamental] No cultural Module Limits

Убирает лимит на модули культурных зданий.


[Ornamental] Plaza Decoration

Добавляет орнаменты для дорожек из плитки.


[Ornamental] Plaza Streets

Красивая дорожка из белого кирпича.


[Ornamental] Trees with fences

Добавляет деревья с оградами.


[Ornamental] Unlimited Botanic Ornaments

Убирает ограничения на ботанические орнаменты.


[Ornamental] Worker Ornaments

Уникальные орнаменты для рабочих жителей.


[Ornamental] World-Fair Items

Снимает ограничение с предметов, получаемых с архитектурной выставки.


Следующие моды должны находится внизу списка модов(!)


[zzzThisHasToBeLast] Attractiveness Rebalancing

Ребаланс привлекательности в сторону увеличения.


[zzzThisHasToBeLast] Sandbox Mode

Режим песочницы, в котором для строительства доступны все здания.



Моды надо ставить с большой осторожностью, так как некоторые из них являются по сути "читами", нарушающими баланс игры. Для начала я бы рекомендовал попробовать полезные моды:

[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)
[Adjustments] Southern Rivers removed
[Gameplay] Incidents Reduced

[Gameplay] NPC Dice Improved


Надеюсь, эти моды сделают более интересной для вас эту отличную стратегию. Пишите в комментарии, пользуетесь ли вы подобными модами или считаете их "читерством"?


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Inqizitor
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