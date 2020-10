Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях для ANNO 1800 вышло очередное большое DLC, "Земля львов", которое принесло в игру новый регион, товары, жителей и много мелких новшеств и улучшений. Приятно видеть, что разработчики продолжают развивать игру даже спустя полтора года после выпуска.

Многие, в том числе и я, считают ANNO 1800 лучшей стратегией последних лет. И это звание она получила вполне заслуженно. Разработчики умудрились вернуться к основам серии, усложнив торговые цепочки, внеся огромное количество параметров, за которыми вам придется следить: влияние, дипломатия, сотни видов ресурсов и довольство жителей.

При этом игра не потеряла динамики и получила все возможные новшества, которые появились в экономических стратегиях последних лет. С ANNO 1800 серия одновременно вернулась к истокам в виде ANNO 1404 и 1701, и получила множество новшеств, как в ANNO 2205.

Начав играть в ANNO 1800 я отметил продуманность интерфейса и управления игрой, но мне остро не хватало одной вещи - умной паузы. Умная пауза позволяет спокойно обдумать обстановку и раздать команды войскам и экономическим производствам. А ANNO 1800, где в одно время может случиться нападение пиратов, компьютерных ИИ-игроков, взрыв, пожар и забастовка, умная пауза нужна как воздух.

Начав искать способ реализовать в игре умную паузу, я наткнулся на интереснейшую подборку модов для ANNO 1800, про которою и расскажу вам сейчас.

Скачивание и установка модов Spice-it-Up 3.0

Подборка модов называется Spice-it-Up и скачать ее можно с GitHub. В подборке нет никаких исполняемых файлов, а исходный код открыт, так что пользоваться ей вы можете без опаски. На сегодняшний день Spice-it-Up имеет версию 3.0 и настроен на работу с последним DLC - "Земля львов".





Чтобы скачать модпак нужно нажать "Code" и в открывшемся окне - "Download ZIP".

Энтузиасты обновляют модпак очень оперативно и при запуске DLC "Земля львов" обновленные моды были готовы в день выхода DLC.

Для подключения модов в игру нам нужно будет скачать anno1800-mod-loader, загрузчик, состоящий и пары dll. Он тоже постоянно обновляется и имеет версию 0.7.12.

Для работы загрузчика обязательно нужны библиотеки Visual C++, ссылка на них есть на страничке загрузчика.













Теперь надо узнать путь к игре, посмотреть его можно в настройках Ubisoft Connect.

Две dll загрузчика, python35_ubi.dll и python35.dll, нужно скопировать с заменой в папку "ANNO1800\Bin\Win64".

Архив с модами нужно распаковать в папку "ANNO1800\Mods", предварительно создав ее.

При желании вы сможете вернуть игру в исходное состояние, нажав кнопку Ubisoft Connect "Проверить файлы".

После установки модов игру стоит перевести в оффлайн режим и запретить установку обновлений, чтобы моды не "слетели".

Даже если вы купили игру в Epic Games Store, она добавится вам и в Ubisoft Store.





Папка с модами будет иметь вот такой вид:

В данном случае все моды включены. Выключить мод можно, поставив в названии папки с ним минус "-". Например "-[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)".

Описание модов из Spice-it-Up 3.0

[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)

Режим "умной паузы". Та самая "умная" или "активная" пауза, про которую я писал в начале. Включается кнопкой "NUM 9" или "Доп. 9" и при включении будет и в меню. Очень полезный мод.





[Addon] Cape Trelawney Camera Flight

Пролет камеры над мысом Трелони. Довольно сомнительный мод.





[Addon] Harborlife

Мод позволяет строить прибрежное поселение прямо на воде в гавани.





[Adjustments] Airship Hangar without Quest

Ангар в Арктике без квестовой цепочки. Подобные моды экономят время при игре в режиме песочницы.

[Adjustments] Bad language filter removed

Отключение цензуры плохих названий.



[Adjustments] Improved Lodlevels (Zoommod)

Увеличение детализации при отдалении камеры от земли. Вызывает сильное падение производительности игры.



[Adjustments] Map Seeds Patch 3

Позволяет создавать генерировать карты из третьего патча.



[Adjustments] Mine Infolayers

Добавляет перед шахтой табличку с добываемым ресурсом.





[Adjustments] Northern Rivers removed

Мод убирает реки из северного региона, освобождая площадь. Для подобных модов надо создать игру заново.



[Adjustments] Remove Third Party Messages

Отключает раздражающие сообщения третьих лиц (торговцев) в игре.





[Adjustments] Southern Rivers reduced

Мод уменьшающий количество рек в Новом свете. Крайне полезный мод, так как земли в Новом свете всегда не хватает.





[Adjustments] Southern Rivers removed

Полностью убирает реки с островов Нового света. Очень полезный мод.





[Gameplay] Active Trader Nate

Добавляет торговые корабли торговцу Нейту.





[Gameplay] AI Itemtrade

ИИ-игроки начинают торговать предметами в своих торговых постах.





[Gameplay] AI Shipyard

Позволяет строить корабли для заселения любого компьютерного игрока в уже созданную игру.





[Gameplay] Arctic Variable Resources

Возможность добычи в Арктике не только золота, но и других ресурсов.





[Gameplay] Buildable Flagships

Добавляет возможность постройки на верфи корабля-флагмана.





[Gameplay] Buildable Great Eastern

Мод позволяет строить корабль "Грейт Истерн" с шестью ячейками для груза и четырьмя - для экипажа.





[Gameplay] Buildable Salvagers

Добавляет возможность постройки на верфи корабля с погружным колоколом.



[Gameplay] Cargostorage

Дает возможно постройки дополнительных складов хранения разных размеров.



[Gameplay] Charter Clippers

Увеличивает вес товаров, перевозимых чартерными судами. Груз теперь возят клиперы, а не шхуны.



[Gameplay] Commuter pier for Arctic

Пассажирский причал для Арктики, позволяющий перемещать рабочую силу между островами. Крайне полезные моды.



[Gameplay] Commuter pier for Enbesa

Пассажирский причал для Земли Львов.



[Gameplay] Commuter pier for New World

Пассажирский причал для Нового света.



[Gameplay] Commuter pier unlocked with workers

Мод, переносящий возможность создания пассажирского причала на уровень рабочих.



[Gameplay] Construction Menu Cleanup

Мод меняет порядок иконок в меню строительства.



[Gameplay] Easy Seed search

Мод позволяет открывать другие регионы быстрее.



[Gameplay] Gas Heater

Газовый обогреватель для жителей Арктики.



[Gameplay] Incidents Reduced

Мод уменьшает частоту возникновения пожаров, взрывов, забастовок и болезней.



[Gameplay] Increased Harbourarea

Увеличивает площадь для строительства в гавани. Позволяет взять под военный контроль большое пространство вокруг островов, чем сильно упрощает игру против ИИ-противников.





[Gameplay] Increased Radius for Gas Pump

Увеличивает радиус газовой добычи.



[Gameplay] Increased Radius for Oil Refinery

Увеличивает радиус работы нефтяного завода.





[Gameplay] Influence Rebalancing

Уменьшает количество "влияния" для постройки многих зданий.





[Gameplay] Influence Removed

Мод полностью убирает "влияние" из игры, заметно упрощая ее сложность.





[Gameplay] Influencecosts reduced for Ships

Уменьшает количество "влияния", которое тратится на строительство кораблей.





[Gameplay] Inuit Trade Gas

Иннуиты начинают торговать газом.





[Gameplay] Item Buildings increased Influenceradius

Увеличивает радиус действия профсоюза, ратуши и портовой канцелярии.





[Gameplay] Large Tourism Ship

Добавляет большой туристический корабль в качестве медленного торгового транспортного средства с огромной грузоподъемностью.





[Gameplay] Legendary Seeds

Добавляет в игру возможность генерации карт с созданием ферм с увеличенной на 50% производительностью.





[Gameplay] Nate's Airship

Добавляет в игру уникальный дирижабль Нейта.





[Gameplay] NPC Dice Improved

Добавляет множество предметов торговцам, в том числе и легендарных специалистов. Очень полезный мод.





[Gameplay] Oil Pier

Добавляет в игру нефтяной причал для танкеров.





[Gameplay] Research Times

Уменьшает время исследования минимум на одну минуту при наличии тысячи жителей-инженеров.





[Gameplay] Royal Taxes Removed

Убирает из игры королевские налоги, но заметно уменьшает доход с домов жителей-инвесторов.





[Gameplay] Scrapcrafting

Мод добавляет возможность создания "скрапа".





[Gameplay] Ship Capacity

Увеличивает вместимость трюмов кораблей.





[Gameplay] Storage for Warehouses

Добавляет по пять тонн к каждому складу и хранилищу на острове.





[Gameplay] Unlimited Itemtrade

Устанавливает лимит предметов, которые можно продать, до 99999 для каждого торговца.





[Gameplay] Unlimited Scholar Residences

Убирает систему разрешений на строительство домов для ученых и соответствующее крупное открытие.





[Misc] Battlecruiser Skins

Добавляет три новых скина для линейных крейсеров.





[Misc] Player Color Red

Разблокирует красный цвет для профиля игрока.





[Misc] Soviet Logo

Добавляет в игру советский логотип игрока в виде серпа и молота. Требует начала новой игры.





[Misc] Thomas the dank Engine

Меняет вид паровозов в игре на мультяшный.





[Misc] Visual Feedback for Twitch Drops

Добавляет в игру протестующих людей с плакатами против "твич дропов".





[Multiplayer] Gifts to Other Players

Позволяет дарить подарки игрокам в мультиплеере.





[Multiplayer] Ruins On Takeover

После захвата острова другого игрока, все здания остаются в виде руин.





[Ornamental] Arctic Quay

Пристань в Арктике.





[Ornamental] City Ornaments

Новые городские орнаменты.





[Ornamental] Clay Covers

Надстройки над глиняными карьерами и нефтяными пятнами.





[Ornamental] Construction Sites

Добавляет четыре строительных площадки.





[Ornamental] Cultural Ornaments

Добавляет травяные орнаменты.





[Ornamental] Culture Module placement by Radius

Позволяет располагать части культурных зданий не вплотную, а на некотором отдалении.





[Ornamental] Electric Lighting instead of Electricity Wires

Заменяет провода на уличное освещение.





[Ornamental] Grand Palace

Позволяет строить муляж дворца на других островах.





[Ornamental] Music Pavilion in Construction Menu

Добавляет музыкальный павильон в меню строительства.





[Ornamental] No cultural Module Limits

Убирает лимит на модули культурных зданий.





[Ornamental] Plaza Decoration

Добавляет орнаменты для дорожек из плитки.





[Ornamental] Plaza Streets

Красивая дорожка из белого кирпича.





[Ornamental] Trees with fences

Добавляет деревья с оградами.





[Ornamental] Unlimited Botanic Ornaments

Убирает ограничения на ботанические орнаменты.





[Ornamental] Worker Ornaments

Уникальные орнаменты для рабочих жителей.



[Ornamental] World-Fair Items

Снимает ограничение с предметов, получаемых с архитектурной выставки.





Следующие моды должны находится внизу списка модов(!)





[zzzThisHasToBeLast] Attractiveness Rebalancing

Ребаланс привлекательности в сторону увеличения.





[zzzThisHasToBeLast] Sandbox Mode

Режим песочницы, в котором для строительства доступны все здания.









Моды надо ставить с большой осторожностью, так как некоторые из них являются по сути "читами", нарушающими баланс игры. Для начала я бы рекомендовал попробовать полезные моды:

[Addon] Build while in Pausemode (Slow-Mo)

[Adjustments] Southern Rivers removed

[Gameplay] Incidents Reduced

[Gameplay] NPC Dice Improved





Надеюсь, эти моды сделают более интересной для вас эту отличную стратегию. Пишите в комментарии, пользуетесь ли вы подобными модами или считаете их "читерством"?