Стоимость новинки, мягко говоря, удивляет

Казалось бы, эпопея с оплавлением разъемов питания 12+4 pin видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и переходников для них завершилась. Энтузиасты и компания пришли к одному и тому же выводу: коннекторы необходимо вставлять до конца, а кабели нельзя гнуть рядом с разъемом. Тем не менее, у многих компьютерщиков и геймеров сохранились опасения по поводу комплектных адаптеров, поставляющихся вместе с графическими ускорителями, что подстегнуло спрос на понемногу появляющиеся в магазинах блоки питания стандарта ATX 3.0 с одним или двумя разъемами 12+4 pin.

Несмотря на санкции, добираются такие БП и до российских ритейлеров – так, в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, какое-то время назад можно было приобрести модели GIGABYTE и Thermaltake, сейчас же в ассортименте имеется флагманский блок питания ASUS ROG THOR 1600T GAMING мощностью 1600 Вт. Решение может похвастаться огромным количеством разъемов, включая пару 12+4 pin, богатой комплектацией и очень тихим вентилятором, а также обладает сертификатами 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium. К сожалению, стоит рассматриваемый БП крайне дорого, а судя по гарантийному сроку, составляющему всего 12 месяцев вместо заявленных производителем 10 лет – ввозится он посредством механизмов параллельного импорта.



Вероятно, с учетом стоимости модели ASUS, более рациональным выбором будет приобретение для RTX 4090 или RTX 4080 решений из ассортимента немецкой компании Be Quiet и фирменного кабеля-адаптера для них. Так, блок питания Be Quiet Straight Power 11 на 1200 Вт с платиновым сертификатом 80 Plus стоит в «Регарде» около 24 тысяч рублей, регулярно появляется в продаже немного дороже 20 тысяч и другая востребованная энтузиастами модель – Dark Power 12 на 1200 Вт с сертификатом Titanium.

