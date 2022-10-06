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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Пользователи забросали Overwatch 2 отрицательными отзывами – 1,3 балла из 10 на Metacritic
Игроки недовольны сразу целым рядом аспектов проекта
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Запуск раннего доступа к условно-бесплатному шутеру Overwatch 2 от Blizzard получился весьма проблемным: игроки жаловались на высокий пинг и частые дисконнекты, DDOS-атаки серверов игры, принуждение к донату и полное закрытие оригинальной Overwatch. Свое недовольство геймерское сообщество ожидаемо выплеснуло на тематических ресурсах – например, рейтинг Overwatch 2 на Metacritic на момент написания данной новости составляет всего 1,3 балла из 10.

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Overwatch 2 – далеко не первый провал Blizzard. Многие любители компьютерных игр «старой закалки» считают, что компания уже не делает таких шедевров, какие выпускала ранее – например, Warcraft III (не Reforged) и World of Warcraft с первыми двумя дополнениями – The Burning Crusade и Wrath of the Lich King. Особое недовольство у геймеров вызвало требование компании привязать к аккаунту Overwatch 2 номер мобильного телефона, но, после множества жалоб в поддержку, Blizzard решила отказаться от подобной практики для большинства игроков. Новичкам, впрочем, номер телефона привязывать все же придется. Также фирма уже отреагировала на большинство жалоб, заверив сообщество, что неустанно работает над решением проблем со стабильностью серверов и очередями.

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#blizzard #overwatch 2 #гейминг #игр #metacritic
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