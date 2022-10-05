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Sony будет выпускать эксклюзивы для PlayStation на ПК с задержкой не меньше года
Исключением являются "игры-сервисы"
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Как сообщил руководитель студии PlayStation Хермен Хюльс, PS-эксклюзивы будут портироваться на персональные компьютеры с задержкой не менее 12 месяцев – исключение компания будет делать только для игр-сервисов, которые будут стартовать одновременно на обеих платформах. Впрочем, ПК-геймеры могут быть спокойны: да, им придется подождать, но, учитывая отличные показатели продаж портированных с PS4 и PS5 игр, Sony наверняка будет переносить на Windows-платформу все ключевые проекты, чтобы не упустить дополнительную прибыль.

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Высокую популярность среди «ПК-бояр» снискали, например, такие проекты AAA-класса, как Horizon: Zero Dawn, Detroit: Become Human или God of War. Что же касается отсутствия задержки с релизом игр-сервисов, Хюльс поясняет, что в таких случаях компании необходимо с самого запуска создать вовлеченное сообщество пользователей. Согласны с ним и сторонние эксперты – если задержка с выходом однопользовательских игр может быть конкурентным преимуществом консолей, то проекты с онлайновой составляющей выгоднее запускать на всех платформах одновременно – в том числе и из-за того, что тогда медийное освещение и стартовый наплыв игроков получатся более мощными.

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