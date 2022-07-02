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Часть базы данных российского сервиса продажи билетов Туту.ру утекла в открытый доступ
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Российская компания Туту.ру, занимающаяся продажей билетов на транспорт, рассказала о произошедшей утечке данных: по информации специалистов, в распоряжении злоумышленников оказался фрагмент базы на 2.5 миллиона строк, содержащий номера заказов, имена пассажиров, номера телефонов и адреса электронных почт. Платежных данных и данных о маршрутах в слитой базе нет.

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Сама фирма рассматривает четыре основных версии: брутфорс логинами-паролями из других баз (маловероятно, поскольку в утечке есть и технические аккаунты), проблема на стороне одного из контрагентов, человеческий фактор (участие в сливе одного из разработчиков или членов команды) и целевая атака при помощи неизвестного эксплойта. По данным Туту.ру, утекло менее одного процента от общего объема заказов, но в дальнейшем информация об инциденте может обновляться – расследование только началось. К чести компании, она быстро признала факт утечки и рассказала о нем в своем блоге на Хабре и в социальных сетях. Некоторые пользователи предполагают, что слив может быть связан с украинскими или проукраинскими хактивистами, после 24 февраля регулярно атакующими российские компании и сервисы в знак протеста против продолжающейся уже больше четырех месяцев «специальной операции».

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#утечка #информационная безопасность #слив #база данных #туту.ру
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