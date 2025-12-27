Причем речь идет о контрактных ценах, а потребительские могут вырасти еще больше

Как сообщает Chosun Biz, ссылаясь на данные Mirae Asset Securities, контрактные цены на память DDR5 с начала 2025 года выросли в среднем на 123 %, а потребительские — еще больше. Ожидается, что к четвертому кварталу 2026 года контрактные цены увеличатся еще на 45 %, хотя многое будет зависеть от ситуации на рынке комплектующих для ИИ ЦОД.

Исследовательская компания IDC прогнозирует, что поставки ПК могут сократиться на 9 %, а средняя цена продажи вырастет примерно на 8 %. Эксперты также отмечают, что спрос на ПК, который рос из-за прекращения поддержки Windows 10, сдерживается дефицитом памяти. Так, доля ОЗУ в себестоимости многих ноутбуков, в особенности, бюджетных моделей, уже превышает 20 %.

Аналитики прогнозируют, что в условиях дефицита памяти индустрии ПК потребуется скорректировать свой ассортимент продукции, управление цепочками поставок и стратегии дистрибуции, а также повысить цены на продукцию. Ситуация вряд ли стабилизируется раньше начала 2027 года, в особенности если технологические компании продолжат фокусироваться на развитии и продвижении ИИ.