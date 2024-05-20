Это может представлять угрозу для жизни и здоровья как водителей и пассажиров, так и пешеходов.

Команда ученых из Сингапура разработала хакерскую атаку, которая способна обмануть автопилот самоуправляемых транспортных средств, заставив его игнорировать дорожные знаки. В теории подобная уязвимость позволяет злоумышленникам подвергнуть опасности жизни и здоровье как водителя и пассажиров транспортного средства, так и пешеходов. Атака нацелена на CMOS-сенсоры камер, используемых, например, в Tesla и Baidu Apollo.

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Как выяснили исследователи, если специальным образом подсвечивать дорожные знаки разными цветами при помощи светодиодов, чтобы на знаке появлялись контрастные полоски, программное обеспечение самоуправляемых автомобилей не будет корректным образом их распознавать. В рамках эксперимента атака показала свою эффективность более, чем в 95% случаев, при этом множество похожих уязвимостей могут быть до сих пор не найдены. Для использования описанного эксплойта даже не нужен злой умысел — необходимый эффект может давать, например, праздничная или рекламная иллюминация. Для защиты от атаки необходимо заменить CMOS-сенсоры со скользящим затвором на камеры с альтернативным типом затвора. Также, вероятно, необходимо каким-то образом «продублировать» функциональность знаков, чтобы автопилот распознавал их даже в отсутствие визуального контакта – например, при помощи беспроводной связи.