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[Zero]
Baldur’s Gate 3 заработала $657 000 000 только в Steam — это самая продаваемая игра 2023 года
Если не считать внутриигровые микротранзакции

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Аналитики Video Game Insights решили подсчитать, какая игра является самой продаваемой в 2023 году и принесла больше всего денежных средств, если не учитывать различного рода подписки и внутриигровые транзакции. Первое место ожидаемо заняла «Игра года», собравшая множество наград от тематических изданий и ресурсов – классическая RPG Baldur’s Gate 3 от студии Larian. Она собрала 657 миллионов американских долларов только в игровом сервисе Steam. Отрыв от второго места вышел внушительным — получившая «серебро» Hogwarts Legacy собрала 341 миллион долларов. Третье место заняла раскритикованная обозревателями и геймерами Starfield, собравшая 235 миллионов.

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Многие эксперты, журналисты тематических СМИ и обычные любители видеоигр, полагают, что не будь Baldur’s Gate пошаговой игрой, она могла бы достичь еще большего успеха. В качестве примера они приводят такие проекты, как Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, и, конечно, Dragon Age: Origins. Пошаговая боевая система нравится далеко не всем игрокам, хотя есть у нее и свои преимущества – например, практически неограниченные тактические возможности.

#игры #steam #baldur’s gate 3
Источник: vginsights.com
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