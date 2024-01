Если не считать внутриигровые микротранзакции

Аналитики Video Game Insights решили подсчитать, какая игра является самой продаваемой в 2023 году и принесла больше всего денежных средств, если не учитывать различного рода подписки и внутриигровые транзакции. Первое место ожидаемо заняла «Игра года», собравшая множество наград от тематических изданий и ресурсов – классическая RPG Baldur’s Gate 3 от студии Larian. Она собрала 657 миллионов американских долларов только в игровом сервисе Steam. Отрыв от второго места вышел внушительным — получившая «серебро» Hogwarts Legacy собрала 341 миллион долларов. Третье место заняла раскритикованная обозревателями и геймерами Starfield, собравшая 235 миллионов.

Многие эксперты, журналисты тематических СМИ и обычные любители видеоигр, полагают, что не будь Baldur’s Gate пошаговой игрой, она могла бы достичь еще большего успеха. В качестве примера они приводят такие проекты, как Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, и, конечно, Dragon Age: Origins. Пошаговая боевая система нравится далеко не всем игрокам, хотя есть у нее и свои преимущества – например, практически неограниченные тактические возможности.