Это в 7 раз больше предыдущего рекорда

Корпорация Google отразила крупнейшую в своей истории DDoS-атаку – на пике ее интенсивность достигала 398 миллионов запросов в секунду, что примерно в 7 раз больше предыдущего рекорда. Примечательно, что продолжалась атака всего 2 минуты – неизвестные злоумышленники использовали уязвимость в протоколе HTTP/2. В расследовании инцидента команде Google помогали привлеченные специалисты по информационной безопасности из других компаний. Отразить атаку позволила продуманная система фильтрации трафика и распределения нагрузок.

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Как отмечают аналитики, количество DDoS-атак и их интенсивность с годами только растут, при этом хакеры активно используют программные и аппаратные уязвимости для создания ботнетов, например, из устройств умного дома и «интернета вещей». В подобных условиях каждой крупной компании необходимо иметь защиту от подобного рода атак – или выстроенную самостоятельно, или стороннюю, от специализирующейся на информационной безопасности фирмы. Нередко для подобных задач используются облачные системы и фильтры трафика, но случаи, подобные произошедшему с Google, требуют более продвинутых мер защиты.