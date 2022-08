Компания Activision дала понять, что в следующем году вместо выпуска нового проекта, дополнит уже имеющиеся новым, платным контентом

Следующий год будет переходным для франшизы Call of Duty. Поскольку Microsoft приобретает издателя игры, Activision не будет выпускать новую основную часть серии, а вместо этого сосредоточится на платном контенте. Компания подтвердила это, сообщив о значительном снижении выручки. На этой неделе Activision Blizzard объявила о планах выпустить премиум-контент для Call of Duty в 2023 году, вероятно, чтобы компенсировать отсутствие новой полной версии в этом году. Эта новость является частью финансового отчета компании за второй квартал 2022 года, который указывает на снижение взаимодействия пользователей с франшизой.

В феврале Activision объявила, что не будет выпускать основную игру Call of Duty в 2023 году, что откладывает выпуск следующей игры студии Black Ops Treyarch. Отсутствие ознаменует собой первый год с 2004 года без нового проекта, поскольку франшизе исполняется 20 лет. Activision не сообщила, какую форму примет новый премиум-контент, но это может означать изменение или отступление от Call of Duty. Раньше серия расширялась за счет основных игр с платными пакетами карт, но прекратила эту практику с Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, обратившись к боевым пропускам и другим микротранзакциям, чтобы у всех игроков были одинаковые карты. Контент 2023 года, скорее всего, будет для сиквела Modern Warfare, который выйдет 28 октября. Продолжение бесплатной Call of Duty Warzone от Activision выйдет позже в этом году.

Финансовые результаты за второй квартал, содержащие объявление Activision, показывают, что общие доходы снизились почти на 30% по сравнению с прошлым годом, вероятно, из-за значительного сокращения числа игроков в Call of Duty. За последний год количество активных пользователей Activision в месяц неуклонно снижалось каждый квартал со 127 миллионов в июне 2021 года до 94 миллионов в том же месяце 2022 года. Снижение числа пользователей Call of Duty может быть вызвано разочарованием в связи с последним выпуском франшизы - Vanguard, в котором часть контента была отложена в начале этого года. Еще один возможный фактор - игроки Warzone, ожидающие сиквела, который сбросит весь прогресс из первой игры.

Поскольку Microsoft готовится купить Activision Blizzard, Sony сообщила бразильскому регулятору конкуренции, что обеспокоена возможными последствиями. Компания считает, что если игры Call of Duty перестанут поддерживать PlayStation, это повлияет на решения многих потребителей о покупке консоли и что никто другой не сможет воспроизвести бренд серии. До сих пор Microsoft не указывала, что делает Call of Duty эксклюзивной для своих платформ.