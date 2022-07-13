реклама
В какой-то степени, видеокарты от AMD становятся неким спасением для геймеров, так как последние поколения видеоускорителей от Nvidia преуспели на порядок лучше красной компании, что собственно и влияет на конечную стоимость в реалиях криптолихорадки. Конечно, есть некое преимущество в определенных задачах конкретно у линейки RTX, однако, зачастую разница в стоимости видеокарт-одноклассников настолько велика, что разница в производительности в целом кажется терпимой.
Проведём сравнение чистой производительности по результатам нашего рейтинга "Цена за FPS". Напомним, игровые тесты проводились в следующих проектах: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Настройки графики средние, для задействования большего объема видеопамяти тесты проводились в разрешении 4K, никаких дополнительных технологий по типу Ray Tracing, DLSS и FSR задействовано не было. Больше тестов можно посмотреть по ссылке.
К примеру, модель RX 6750 XT вплотную подбирается по среднему фреймрету к модели RTX 3070 от Nvidia
Цена данной модели начинается от 59,990 рублей, в то время как та же RTX 3070 начинается уже от 69 тысяч рублей, то есть при одинаковой производительности разница в цене составляет порядка 15%.
Или к примеру PowerColor AMD Radeon RX 6800XT
С ценой в 81,990 рублей может конкурировать с Nvidia RTX 3080 на 12 ГБ видеопамяти, цена которой начинается уже от 99 тысяч отечественных рублей. Причем в обоих случаях модели AMD еще и имеют больший объём видеопамяти. В большей степени разница ценообразования связана с тем, что, например, RTX 3080 на 12 ГБ выдаёт в майнинге 110 MH/s на алгоритме Ethash, а вот конкурент от AMD, в лице RX 6800XT, скромные 62 MH/s, и красные карты не особо интересны для криптодобытчиков, за счет этого и получается разница в окончательной цене. Кто бы что ни говорил, цены на видеокарты меняются в ту или иную сторону, отталкиваясь от возможностей в майнинге и общего настроения на рынке криптовалют, но опять же, не забывайте и о том, что большинство именно рабочих программ заточено на видеоадаптеры от Nvidia, а в игровой индустрии одни игры больше раскрывают красные карты, другие зеленые.