По результатам тестов удалось определить самые выгодные модели для FullHD гейминга и самое выгодное флагманское решение от AMD

Ранее, когда мы проводили сравнение игровой производительности среди красного лагеря, на рынке еще не была представлена модель RX 6750XT, соответственно стоило внести её в рейтинг и, как оказалось, не зря. Заодно посмотрим, как обстоят дела на рынке с доступностью оптимальных игровых решений в настоящее время. Напомним, тесты проводятся в следующих играх: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Ставим средние настройки графики, при разрешении FullHD и 4K. По традиции начнём с простого FullHD:

Как мы видим, самыми выгодными для FullHD гейминга являются модели 6500XT, 6600 и 6750XT. Откровенно говоря, 6500XT в большинстве проектов уже на грани комфортной игры, а в некоторых и вовсе не вытягивает до приемлемого FPS, так что если брать карту, хотя бы на ближайшие года 2-3, то начинать лучше с 6600

Однако, если присматривать видеокарту, которую купил, поставил и забыл, и был хороший запас на будущее, и при этом вдвое дешевле флагманского решения, то лучше обратить внимание на RX 6750XT, и тесты в 4K это подтверждают

Самое выгодное, так еще и при этом приемлемое количество кадров в секунду при разрешении 4K показывает именно RX 6750XT, помимо этого, к плюсам данной модели можно добавить и большой объём видеопамяти, 12GB должно хватить на многие годы, так как даже на актуальных флагманах Nvidia 10 12GB.

В данной модификации и охлаждение одно из лучших, так еще и дизайн интересной RGB подсветки смотрится великолепно, но не стоит забывать об отсутствии трассировки лучей и DLSS, если эти технологии вам жизненно необходимы, то ваш выбор - Nvidia RTX.

Ну а если вы всё же приверженец брать только флагманские решения, и вы на все сто процентов фанат красных, то можно присмотреться к RX 6800XT

Незначительно уступающая по производительности RX 6900XT, но при этом с разницей в цене порядка 22,000 рублей, ну и опять топовое исполнение. Последнее время вендор Gigabyte предоставляет свои решения по самым выгодным ценам среди всех, но при этом их качество охлаждения и компонентной базы зачастую превосходит конкурентов.