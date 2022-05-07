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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Сравнение стоимости за fps показало лидерство RTX 3070 и 3060 Ti
В ходе игровых тестов были определены наиболее заманчивые модели для фанатов "Зелёного" лагеря на 7 мая 2022 года
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3060 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

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  Ни для кого не секрет что на данный момент компания Nvidia доминирует на рынке видеокарт, это одновременно и в сфере майнинга, и в сфере игровой индустрии (согласно статистике популярного игрового интернет-магазина Steam). Продукты Nvidia так же лучше подходят для других задач, будь то рендеринг сложных 3D-сцен, редактирование видео в 8K или стриминг с высоким качеством кодирования и изображения. Вдобавок трассировка лучей, делающая изображение более реалистичным.

  В течение прошлого месяца сотрудниками одного из магазинов электроники были проведены игровые тесты для того, чтобы выявить золотую середину из всего модельного ряда 3000-ой линейки RTX. Тесты проводились в 6 современных играх: среди них Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider, настройки выставлялись средние на FullHD, что бы охватить и самые недорогие 3050 среди всего модельного ряда. Брались самые доступные вариации.

  Логика подсчетов следующая; берётся среднее значение FPS от всех игр и на эту цифру делится стоимость каждого кадра, в таблице ниже можете ознакомиться с результатами.

  Как видите, самый невыгодный вариант на данный момент для повседневного гейминга является топовая 3090, с самой высокой ценой как в целом, так и за каждый FPS, а вот самыми оптимальными вариантами для комфортной игры стали 3070 и 3060 Ti

  Учитывая разницу в плюс/минус 10% по производительности и цене, стоило бы всё же доплатить и взять вариант JetStream, учитывая больший радиатор в сумме с более продуманными кулерами, так еще и как правило на 3070 вы получите чипы памяти от Samsung, отличающиеся большей выносливостью и меньшими температурами при нагрузке.

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RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
RTX 4000 в продаже за 131 000р
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
98" Samsung 4K - 3 419 000р
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba


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#nvidia #видеокарты #rtx #цены #тесты #fps #гейминг #результаты
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