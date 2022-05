В ходе игровых тестов были определены наиболее заманчивые модели для фанатов "Зелёного" лагеря на 7 мая 2022 года

Ни для кого не секрет что на данный момент компания Nvidia доминирует на рынке видеокарт, это одновременно и в сфере майнинга, и в сфере игровой индустрии (согласно статистике популярного игрового интернет-магазина Steam). Продукты Nvidia так же лучше подходят для других задач, будь то рендеринг сложных 3D-сцен, редактирование видео в 8K или стриминг с высоким качеством кодирования и изображения. Вдобавок трассировка лучей, делающая изображение более реалистичным.

В течение прошлого месяца сотрудниками одного из магазинов электроники были проведены игровые тесты для того, чтобы выявить золотую середину из всего модельного ряда 3000-ой линейки RTX. Тесты проводились в 6 современных играх: среди них Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider, настройки выставлялись средние на FullHD, что бы охватить и самые недорогие 3050 среди всего модельного ряда. Брались самые доступные вариации.

Логика подсчетов следующая; берётся среднее значение FPS от всех игр и на эту цифру делится стоимость каждого кадра, в таблице ниже можете ознакомиться с результатами.

Как видите, самый невыгодный вариант на данный момент для повседневного гейминга является топовая 3090, с самой высокой ценой как в целом, так и за каждый FPS, а вот самыми оптимальными вариантами для комфортной игры стали 3070 и 3060 Ti

Учитывая разницу в плюс/минус 10% по производительности и цене, стоило бы всё же доплатить и взять вариант JetStream, учитывая больший радиатор в сумме с более продуманными кулерами, так еще и как правило на 3070 вы получите чипы памяти от Samsung, отличающиеся большей выносливостью и меньшими температурами при нагрузке.

