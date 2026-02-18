Сайт Конференция
Zelikman
Apple рассматривает закупки чипов памяти у китайских компаний YMTC и CXMT
Однако, эксперты считают, что таким образом американский производитель хочет выбить более выгодные условия у Samsung, SK Hynix и Micron.

Apple рассматривает сотрудничество с китайскими производителями YMTC и CXMT. На данный момент компания закупает чипы у Samsung, SK Hynix и Micron.

Источник изображения: CXMT

Обычно Apple договаривалась о ценах на память на два года вперёд, но времена меняются. Теперь переговоры придётся вести каждый квартал, а KIOXIA, один из ключевых поставщиков NAND, уже подняла цены вдвое по сравнению с предыдущим соглашением. При этом ресурсов DRAM компании хватило только на первую половину 2026 года.

Тим Кук в последнем отчёте о доходах уверял, что Apple «подготовилась» и использует все рычаги, чтобы обеспечить себя компонентами. Но компания может лишиться части своей прибыли, если будет продолжать удерживать цены на текущих значениях.

Чтобы хоть как-то сбалансировать ситуацию, Apple изучает возможность работы с YMTC и CXMT. По мнению экспертов, китайские производители пока отстают от «большой тройки» по технологиям, но разрыв сокращается. CXMT, например, готовится к массовому выпуску HBM3, что ещё недавно казалось недостижимым.

Есть мнение, что для Apple такое партнёрство не столько вопрос замещения, сколько рычаг давления на основных поставщиков. Показать Samsung и SK Hynix, что есть альтернатива, пусть даже не идеальная, — классический переговорный приём.

Однако, всё осложняется геополитикой. 13 февраля CXMT и YMTC на некоторое время попали в список «ограниченных компаний» Пентагона. Подобные факторы могут сорвать возможное сотрудничество Apple с китайскими компаниями.

#apple #nand #dram #дефицит памяти #чипы памяти #ymtc #cxmt
Источник: wccftech.com
