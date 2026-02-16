Графический процессор адаптера попросту раскололся на несколько частей.

MSI недавно выпустила графический процессор RTX 5090 Lightning Z по цене 5090 долларов. Карта создана не для простых геймеров, а для экстремального разгона — чтобы выжимать из железа максимум и ставить мировые рекорды. Ютубер Альва Джонатан, известный своими смелыми экспериментами, решил проверить, на что способен этот монстр. Проверка закончилась плачевно: карта не выдержала нагрузки и сгорела из-за теплового удара, повредившего GPU.

Источник изображения: Tom's Hardware

Интересно, что Джонатан участвовал в разработке этой карты ещё на стадии прототипа. Летом прошлого года MSI Taiwan пригласила его стать консультантом и ему прислали два первых образца видеокарты без кулера и три розничных варианта. Оверклокеру пришлось самому собирать систему охлаждения для тестов, прежде чем переходить к жидкому азоту.

На борту новинки два разъёма питания 12V-2x6 с суммарным ограничением до 1000 Вт, 40-фазный регулятор напряжения и специальный BIOS XOC, разблокирующий мощность до 2500 Вт. Джонатан начал с малого и разогнал карту до 3,25 ГГц при напряжении 1,05 вольта. Энергопотребление перевалило за 700 Вт. В тесте Port Royal от 3DMark карта с ограничением 800 Вт набрала 43112 баллов, побив предыдущий рекорд MSI RTX 5090 Suprim Liquid с 40–41 тысячей. Отмечается, что нагрузка равномерно распределялась между двумя разъёмами, а пиковое потребление достигло 772 Вт.

Источник изображения: Альва Джонатан

Дальше Джонатан перешёл на жидкий азот. Охлаждать монстра оказалось непросто, так как температура радиатора опускалась до -40 градусов, а сам графический процессор при нагрузке прогревался до +9. Карта уже потребляла больше 1000 Вт при напряжении 1,12 вольта и частоте 3,42 ГГц. Оверклокеру удалось разогнать карту до 3,6 ГГц, но успешные тесты в Geekbench 5 удалось провести лишь на частоте 3,5 ГГц, набрав 683433 балла. Этот результат до сих пор не превзойден.



Дальше команда решила штурмовать новые вершины и переключилась на BIOS XOC с мощностью 2500 Вт. Но попалась ранняя версия прошивки, которая подавала на чип повышенное напряжение, и в результате один из образцов вышел из строя. Графический процессор буквально раскололся, предположительно, из-за резкого перепада температур. Карта сгорела при напряжении всего 1,2 вольта. Однако есть предположение, что видеокарту можно восстановить, заменив лишь сам GPU.