Zelikman
HP, Dell, Acer и ASUS рассматривают закупку оперативной памяти DDR4 и DDR5 у китайской компании CXMT
Производители ПК уже тестируют китайские модули ОЗУ для их дальнейшей интеграции в свои продукты.

По данным издания Nikkei Asia, такие гиганты, как HP, Dell, Acer и ASUS, в настоящий момент активно тестируют модули памяти DDR5 от китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Цель заключается в том, чтобы как можно скорее завершить их валидацию и начать внедрение в потребительские устройства уже до конца этого года.

Источник изображения: CXMT

Может быть интересно

Причина такого резкого поворота заключается в дефиците на рынке DRAM. Контрактные цены на память уже несколько кварталов подряд растут на сотни процентов, делая закупки на спотовом рынке крайне невыгодными. Производителям ПК не остаётся ничего, кроме как перекладывать растущие издержки на плечи покупателей или искать новые источники поставок.

Samsung, SK hynix и Micron сегодня сосредоточены в первую очередь на удовлетворении спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта и корпоративного сектора. Это оставляет клиентский рынок, особенно сегмент потребительских ПК, на голодном пайке. Именно эту нишу и может занять китайская CXMT.

Для самой CXMT партнёрство с глобальными брендами стало бы стратегическим прорывом. Компания активно готовится к выходу на IPO, и крупные контракты с HP или Dell серьёзно укрепили бы её позиции не только как локального, но и как международного игрока. Это подталкивает китайского производителя к быстрому заключению сделок.

Главный вопрос, на который сейчас ищут ответ и вендоры, и аналитики: на каких условиях будет строиться сотрудничество. Станет ли CXMT предлагать долгосрочные соглашения с фиксированными, более низкими, чем у корейских конкурентов, ценами? Или приоритетом для неё будет не стоимость, а объёмы производства? Всё будет зависеть от того, какой рычаг давления смогут использовать HP, Dell и другие OEM-производители в этих переговорах.

Пока точные сроки появления ноутбуков и ПК с памятью CXMT на полках магазинов не ясны. Однако, сам факт, что ведущие мировые бренды в условиях кризиса обращаются именно к китайскому поставщику, говорит о многом.

#китай #технологии #чипы #компьютеры #дефицит памяти #cxmt
Источник: wccftech.com
