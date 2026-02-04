Оперативная память и внутренние накопители становятся всё более весомой статьёй расходов при производстве устройств.

По свежему прогнозу Counterpoint Research, в 2026 году объём рынка смартфонов сократится на существенные 6,1%. Главным виновником является продолжающийся взлёт цен на память DRAM и NAND, который ломает привычную экономику устройства.

Ещё полгода назад аналитики, включая IDC, говорили о продолжении роста на 1-2% ежегодно. Однако, реальность оказалась жёстче: волатильность, вызванная экономической неопределённостью и ажиотажным спросом на чипы со стороны индустрии ИИ, перевесила оптимистичные сценарии.

Ключевая проблема в том, что доля памяти в себестоимости устройств стала критически расти. Если в 2020 году на DRAM и NAND в топовом iPhone 12 Pro Max приходилось около 8% стоимости, то в современном флагмане — уже 10%. Для Android-аппаратов высокого класса с большими объёмами ОЗУ и хранилища этот показатель и вовсе достигает 20%.

Это напрямую давит на сегменты начального и среднего уровня, где малейшее подорожание компонентов съедает и без того скудную маржу. Исторически эти устройства выигрывали от удешевления памяти, но теперь тренд развернулся. Аналитики ожидают снижения не только продаж готовых смартфонов, но и чистых объёмов продаж систем-на-кристалле (SoC).

Коррекция прогнозов для разработчиков SoC оказалась моментальной: продажи Unisoc, ориентированной на бюджетный сегмент, по новому прогнозу упадут на 14,2% вместо роста. MediaTek и Qualcomm теперь ожидают снижения на 10% и 8,8% соответственно. Продажи SoC для Apple после рекордного «суперцикла» с iPhone 17 также прогнозируют на снижение на 4,4%.

При этом Google, активно продвигающий собственные чипы Tensor с акцентом на ИИ, может увеличить их продажи на 18,9% за счёт экспансии за пределы США и Японии. Samsung, возвращающаяся к процессорам Exynos на 2-нм техпроцессе, также ожидает роста на 7,3%.

Аналитики не видят быстрого выхода из кризиса. Переход на новые, более дорогие стандарты памяти LPDDR5X, LPDDR6, UFS 4.x приведёт к дальнейшему удорожанию. Производителям бюджетных и среднебюджетных устройств придётся либо снижать характеристики, либо откладывать выход новых моделей.