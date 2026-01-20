Nvidia начала отгружать мизерное количество чипов своим партнёрам, хотя ранее заявляла, что дефицит на рынке возник из-за повышенного спроса.

Ситуация с поставками новых видеокарт GeForce RTX 50 Series становится всё более тревожной. По данным технических экспертов Moore's Law is Dead и Hardware Unboxed, основывающихся на диалогах с партнёрами-производителями (AIB) и ритейлерами, Nvidia фактически прекратила поставки ключевых моделей, таких как RTX 5070 Ti.

Moore's Law is Dead и Hardware Unboxed

Всё началось, когда редакция издания Hardware Unboxed обратилась к производителям, включая ASUS, с запросом на образцы карт для традиционного сравнительного теста. В отличие от обычной практики, ни одна компания не смогла или не захотела предоставить карты. При этом ASUS дала официальный ответ через своего PR-представителя: модель RTX 5070 Ti переводится в статус end-of-life (снята с производства) из-за «ограниченных поставок» чипов от Nvidia.

Это было подтверждено в повторном запросе. Однако, после публикации отчёта ASUS, вероятно, под давлением Nvidia, сделала шаг назад, заявив, что карта технически не снята с производства. Несмотря на это, факты говорят сами за себя.

Независимые проверки показали, что запасы RTX 5070 Ti у всех производителей (AIB) близки к нулю. Ритейлеры подтверждают, что не могут закупить эти карты у поставщиков, несмотря на спрос. За неделю-две розничные цены на имеющиеся единичные экземпляры RTX 5070 Ti на площадках вроде Newegg выросли практически вдвое, что является классическим признаком искусственного дефицита.

Ранее также сообщалось о росте цен на память GDDR. Эксперты полагают, что рекомендованная производителем розничная цена в 2026 году фактически умрёт. Карты будут продаваться с огромными надбавками. Заявления Nvidia о «высоком спросе» маскируют реальную причину — отсутствие предложения. Компания, по слухам, перенаправила производственные мощности на выполнение контрактов в сегменте искусственного интеллекта, обделив игровой рынок. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Покупателям стоит ожидать продолжающегося дефицита и роста цен на модели RTX 50 Series, особенно на RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16GB. Даже базовые модели будут стоить значительно дороже заявленной цены.

Хотя «Красные» не планируют искусственно ограничивать поставки, их 20% доля рынка не сможет компенсировать исчезновение 80% предложения от Nvidia. Это, скорее всего, также приведёт к росту цен и дефициту на Radeon RX 9000. Таким образом, год обещает быть крайне сложным для апгрейда ПК. Геймерам, рассчитывающим на новую видеокарту по разумной цене, возможно, придётся набраться терпения.

