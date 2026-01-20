Сайт Конференция
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Инсайдеры сообщают о существенном сокращении поставок видеокарт GeForce RTX 5070 Ti
Nvidia начала отгружать мизерное количество чипов своим партнёрам, хотя ранее заявляла, что дефицит на рынке возник из-за повышенного спроса.

Ситуация с поставками новых видеокарт GeForce RTX 50 Series становится всё более тревожной. По данным технических экспертов Moore's Law is Dead и Hardware Unboxed, основывающихся на диалогах с партнёрами-производителями (AIB) и ритейлерами, Nvidia фактически прекратила поставки ключевых моделей, таких как RTX 5070 Ti.

Moore's Law is Dead и Hardware Unboxed

Всё началось, когда редакция издания Hardware Unboxed обратилась к производителям, включая ASUS, с запросом на образцы карт для традиционного сравнительного теста. В отличие от обычной практики, ни одна компания не смогла или не захотела предоставить карты. При этом ASUS дала официальный ответ через своего PR-представителя: модель RTX 5070 Ti переводится в статус end-of-life (снята с производства) из-за «ограниченных поставок» чипов от Nvidia.

Это было подтверждено в повторном запросе. Однако, после публикации отчёта ASUS, вероятно, под давлением Nvidia, сделала шаг назад, заявив, что карта технически не снята с производства. Несмотря на это, факты говорят сами за себя.

Независимые проверки показали, что запасы RTX 5070 Ti у всех производителей (AIB) близки к нулю. Ритейлеры подтверждают, что не могут закупить эти карты у поставщиков, несмотря на спрос. За неделю-две розничные цены на имеющиеся единичные экземпляры RTX 5070 Ti на площадках вроде Newegg выросли практически вдвое, что является классическим признаком искусственного дефицита.

Ранее также сообщалось о росте цен на память GDDR. Эксперты полагают, что рекомендованная производителем розничная цена в 2026 году фактически умрёт. Карты будут продаваться с огромными надбавками. Заявления Nvidia о «высоком спросе» маскируют реальную причину — отсутствие предложения. Компания, по слухам, перенаправила производственные мощности на выполнение контрактов в сегменте искусственного интеллекта, обделив игровой рынок.

Покупателям стоит ожидать продолжающегося дефицита и роста цен на модели RTX 50 Series, особенно на RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16GB. Даже базовые модели будут стоить значительно дороже заявленной цены.

Хотя «Красные» не планируют искусственно ограничивать поставки, их 20% доля рынка не сможет компенсировать исчезновение 80% предложения от Nvidia. Это, скорее всего, также приведёт к росту цен и дефициту на Radeon RX 9000. Таким образом, год обещает быть крайне сложным для апгрейда ПК. Геймерам, рассчитывающим на новую видеокарту по разумной цене, возможно, придётся набраться терпения.

#amd #nvidia #видеокарты #geforce #hub #mlid
Источник: youtu.be
Сейчас обсуждают

lighteon
23:36
11 ГБ памяти подключенные по веселой такой шине 256+96, не 256+128. Закономерно, что увеличение памяти дало свои плюсы и не придется упереться в узкую шину адаптера, когда данные полезут в этот обрубо...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Mallory-blog
23:35
> Забавно, но линуксоиды в своих хвалебных статьях очень стараются обходить стороной дистрибутив Chimbalix. Судя по всему, просто бояться правдиво рассказывать про этот Линукс. Ведь, как показывает пр...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:21
> А ещё этот Линукс ущемляет свободу пользователя, запрещая запускать даже Проводник с root правами Бедный Чимба, ущемляют его все и всегда. Плак плак.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:19
> Это полноценный ПК с двумя IDE HDD и одним модулем DDR2 памяти на 2 гигабайта Это некрожелезо, по актуальности лишь едва превосходящее спектрум.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Mallory-blog
23:17
> Процессор: AMD Phenom II X3 720. Видеокарта встроенная — AMD Radeon 3100 "The AMD Phenom II X3 720 was a desktop processor with 3 cores, launched in January 2010" Чимба, кончай некрофилию разводить...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
beastly77
23:15
штаты хотят свой огромный долг перевести в битки и потом их грохнуть. Хрен им
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
Cowboy Huggies
23:10
Это шпионское ПО получается.
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Cowboy Huggies
23:08
На нейронку смахивает, сколько потратил времени, чтобы скопировать и вставить?
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
The Lamer
23:08
На скриншоте вижу RTX 2080 Ti с 22 Гб памяти (допустим, кастом). Частоты соответствуют Cyberpunk 2077 версии (ну и дизайн, понятно, тоже). "GeForce RTX 20*9*0 Ti *Super* " откуда взялось?
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Jet Shadow
22:32
А чё я не против , пускай в цене упадут . Я только за снапы , и за выгоду
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
