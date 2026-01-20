Сайт Конференция
Zelikman
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
Игра показала высокие результаты продаж, но многие пользователи не стали уделять проекту большого количества времени из-за отсутствия нового контента.

Ремастер культовой The Elder Scrolls IV: Oblivion, выпущенный Bethesda в 2025 году, показал противоречивые результаты на PlayStation 5. С одной стороны, коммерческий успех очевиден: по данным аналитика Алинеа Analytics Риса Эллиота, на консоли Sony было продано около 1,1 миллиона копий Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Это доказывает, что каталог игр Bethesda по-прежнему крайне привлекателен для аудитории PlayStation. Более 80% копий было продано в первый же месяц после релиза, а последующие скидки до 33 долларов вызывали новые, хоть и небольшие, всплески интереса.

Однако, за цифрами продаж скрывается менее радужная картина вовлечённости игроков. Согласно тому же отчёту, примерно половина владельцев ремейка на PS5 провела в игре менее 15 часов. Для масштабной ролевой игры, мир которой известен своей глубиной и свободой, это крайне мало. Аналитики считают, что большинство игроков удовлетворили ностальгию по Сиродилу, но не нашли причин задерживаться в нём надолго.

Основных факторов такого быстрого охлаждения несколько. Во-первых, ремейк от студии Virtuos, несмотря на графику на Unreal Engine 5, практически не обновил геймплей 2006 года. Во-вторых, игра страдает от проблем с производительностью на всех платформах, что мешает наслаждаться даже обновлённой картинкой. Наконец, ключевой фактор долголетия подобных игр — модификации — на консолях недоступен, лишая проект того долгосрочного интереса, который поддерживает, например, Skyrim.

Успех Oblivion Remastered, пусть и с оговорками, задаёт интригующий вопрос: как на PS5 покажет себя Starfield, следующая крупная RPG Bethesda, чей релиз на платформе PlayStation ожидается? Рис Эллиот прогнозирует, что она превзойдёт результаты ремастера Oblivion. Впрочем, для этого самой Starfield, вероятно, потребуется масштабное обновление вроде планируемого патча 2.0, которое сможет вернуть разочарованных игроков и предложить им по-настоящему новый контент.

#гейминг #playstation 5 #видеоигры #the elder scrolls 4: oblivion
Источник: wccftech.com
