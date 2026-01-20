Глава отдела акционной стратегии инвестиционного банка считает, что это обрушит стоимость BTC и всего крипторынка

Глава отдела акционной стратегии Jefferies Кристофер Вуд, сделал резкий разворот в своих рекомендациях. В свежем выпуске своего обзора GREED & fear он распродал все Bitcoin из своего портфеля. Эти инвестиции он советует перераспределить между физическим золотом и акциями золотодобывающих компаний. Главной причиной такого решения Вуд назвал растущие риски на фоне развития квантовых вычислений.

Bitcoin

По его мнению, эта технология в будущем сможет взломать криптографическую защиту BTC, которая сегодня считается надёжной. Это подрывает один из ключевых аргументов в пользу первой криптовалюты — её безопасность. Вуд был одним из первых аналитиков, кто поддержал BTC. Он включил его в портфель в конце 2020 года, а в 2021-м увеличил долю до 10% во время пандемии. Теперь же он предупреждает, что квантовые компьютеры теоретически могут взломать используемый в BTC алгоритм SHA-256 уже в 2030-х годах.

Однако, многие эксперты криптоиндустрии смотрят на ситуацию иначе. Современные квантовые компьютеры пока слишком слабы и нестабильны, чтобы угрожать действующим алгоритмам. Развитие квантовых технологий идёт относительно медленно и публично. У разработчиков будет время для перехода на новые «квантово-устойчивые» алгоритмы шифрования.

Также если квантовые компьютеры смогут взломать Bitcoin, то под угрозой окажется вся мировая криптография. Это затронет всё от банковской системы до государственных секретов. Такой поворот создаст стимул для всей индустрии безопасности к скорейшему переходу на новые стандарты. Ими смогут воспользоваться и криптопроекты. Вуд же уверен, что сам спор о квантовой угрозе сыграет на руку золоту. Драгоценный металл с его историей стабильной доходности может снова стать главным активом для инвесторов, ищущих защиту от неопределённости в эпоху технологических сдвигов.