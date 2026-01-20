Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
Глава отдела акционной стратегии инвестиционного банка считает, что это обрушит стоимость BTC и всего крипторынка

Глава отдела акционной стратегии Jefferies Кристофер Вуд, сделал резкий разворот в своих рекомендациях. В свежем выпуске своего обзора GREED & fear он распродал все Bitcoin из своего портфеля. Эти инвестиции он советует перераспределить между физическим золотом и акциями золотодобывающих компаний. Главной причиной такого решения Вуд назвал растущие риски на фоне развития квантовых вычислений.

Bitcoin

По его мнению, эта технология в будущем сможет взломать криптографическую защиту BTC, которая сегодня считается надёжной. Это подрывает один из ключевых аргументов в пользу первой криптовалюты — её безопасность. Вуд был одним из первых аналитиков, кто поддержал BTC. Он включил его в портфель в конце 2020 года, а в 2021-м увеличил долю до 10% во время пандемии. Теперь же он предупреждает, что квантовые компьютеры теоретически могут взломать используемый в BTC алгоритм SHA-256 уже в 2030-х годах.

Однако, многие эксперты криптоиндустрии смотрят на ситуацию иначе. Современные квантовые компьютеры пока слишком слабы и нестабильны, чтобы угрожать действующим алгоритмам. Развитие квантовых технологий идёт относительно медленно и публично. У разработчиков будет время для перехода на новые «квантово-устойчивые» алгоритмы шифрования.

Также если квантовые компьютеры смогут взломать Bitcoin, то под угрозой окажется вся мировая криптография. Это затронет всё от банковской системы до государственных секретов. Такой поворот создаст стимул для всей индустрии безопасности к скорейшему переходу на новые стандарты. Ими смогут воспользоваться и криптопроекты. Вуд же уверен, что сам спор о квантовой угрозе сыграет на руку золоту. Драгоценный металл с его историей стабильной доходности может снова стать главным активом для инвесторов, ищущих защиту от неопределённости в эпоху технологических сдвигов.

#технологии #криптовалюта #bitcoin #квантовые вычисления
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
5
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
1
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
3
В Южной Африке найден самый древний яд на наконечниках стрел возрастом 60 000 лет
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
Армия США принимает на вооружение новые противотанковые мины XM204 для использования в Германии
+
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
7
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
2
Словенские ученые напечатали крошечные фигурки слонов внутри живых клеток человека
+

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
9
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
1

Сейчас обсуждают

Ian Murdock
08:50
1. Объективности у тебя никогда не было 2. Всем плевать на твоё личное мнение 3. Бред из психушки не читаю
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Владимир Руденко
08:40
https://dzen.ru/a/YTCkzE_afBKtM3xC
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
IRanPast
08:37
То есть интел не барахлит?
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D достиг частоты 5,75 ГГц на всех ядрах на плате X870 TACHYON ICE
-AMD-
08:03
Громко чавкаешь только ты, когда жрёшь. У тебя у самого никогда воды и не было, судя по твоему комментарию
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Бор
08:03
В нашей стране только 2 города. И чем дальше от них тем меньше интересно федеральны властям.
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
Бор
08:01
А Москва не думала по поводу, что в Сибири и на Дальнем Востоке тоже есть города и их надо как-то объединить? Например, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул. Жители активно перемещаются между города...
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
swr5
07:55
Дави Маск микрософтовскую гниду.
Илон Маск подал в суд на OpenAI и требует компенсацию в размере до $134 млрд
mover
07:37
У меня МТС банк заблокировал счет. Я предоставил все документы запрошенные - бесполезно. Написал жалобу в ЦБ - бесполезно. Сейчас написал жалобу в межведомственную комиссию - жду.
В Центробанке опровергли новость о кратном росте числа блокировок карт и счётов
mover
07:36
У меня МТС банк заблокировал счет. Я предоставил все документы запрошенные - бесполезно. Написал жалобу в ЦБ - бесполезно. Сейчас написал жалобу в межведомственную комиссию - жду.
Коммерсант: За неполный январь в России могли заблокировать до 3 млн карт и счётов физических лиц
Сергей Анатолич
07:24
У дании есть разведка?
Разведка Дании рекомендует властям перестать использовать AirPods из-за риска прослушки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter