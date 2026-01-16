При этом представители «Красного гиганта» признают, что в нынешних условиях это очень сложная задача.

Глобальный дефицит памяти DRAM, спровоцированный бумом искусственного интеллекта, продолжает раскачивать рынок потребительской электроники. В этой ситуации Nvidia уже столкнулась с проблемами поставок новых моделей, таких как GeForce RTX 5070 Ti, и, по данным аналитиков, может переориентироваться на производство 8-гигабайтных карт.

Radeon RX 9070 XT Pulse

AMD до недавнего времени хранила молчание, но наконец прокомментировала свои планы. В интервью Gizmodo вице-президент по продуктам Ryzen, Дэвид Макафи, признал серьёзность проблемы, но заверил, что удержание цен является приоритетом. Ключевым аргументом AMD стали давние связи с производителями памяти.

«У нас есть стратегические партнёрства со всеми производителями DRAM, чтобы обеспечить и необходимый объём поставок, и экономические условия», — заявил Макафи.

Однако, даже эти связи не дают гарантий в текущих условиях. Исполнитель отметил, что сегодня сложно прогнозировать ситуацию, а выход одного из трёх крупнейших вендоров с потребительского рынка памяти создаёт сложности для всех, включая AMD. Основная проблема заключается в фундаментальной экономике производства.

«Без памяти по правильной цене создание видеокарт с нашими партнёрами-производителями, которые будут соответствовать нужной цене и рынку, — это сложная арифметика», — признал вице-президент.

Тем не менее, компания заявляет, что делает всё возможное, чтобы сдерживать стоимость. По словам Макафи, AMD активно работает с партнёрами, чтобы минимизировать рост цен для конечного пользователя. При этом он прямо заявил, что сохранить цены на уровне рекомендованных при нынешних заоблачных ценах на память будет тяжело.