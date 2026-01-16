Разработчики уже удалили игру из цифровых магазинов и полностью прекратили выпуск нового контента для неё.

Amazon Game Studios официально объявила о скором завершении жизни New World: Aeternum. Студия не только удалила игру из магазинов, но и назвала точную дату отключения серверов — 31 января 2027 года.

New World: Aeternum

В своём прощальном посте разработчики написали, что хотят быть прозрачными и прояснить будущее проекта. Для игроков установлен чёткий график. Те, у кого игра уже куплена в Steam, смогут играть до конца января 2027 года. Новые пользователи уже не смогут приобрести проект. До 20 июля 2026 года в игре останутся доступны микроплатежи, однако, Amazon предупредила, что потраченные на внутриигровую валюту деньги возвращены не будут. Студия пообещала поддерживать серверы и выпускать патчи до самого конца.

В прошлом году Amazon провела массовые сокращения, уволив более 14 000 сотрудников. Волна увольнений серьёзно затронула и игровое подразделение. Тогда же разработка нового контента для New World была полностью остановлена, и участь игры была предрешена.

«Мы благодарим игроков за преданность и страсть. Нам грустно прощаться, но мы рады, что смогли разделить этот путь с комьюнити», — говорится в сообщении студии.

New World когда-то стала громким успехом для Amazon. Гигант электронной коммерции без игрового опыта сумел запустить популярную MMO, побившую рекорды по онлайну. И хотя позже аудитория сократилась, как раз перед печальным объявлением о прекращении поддержки игроки вновь начали возвращаться в мир Аетернума.