Пока цены на современную оперативную память DDR4 и DDR5 продолжают бить рекорды, на рынке происходит неожиданный поворот. В погоне за доступностью сборщики ПК возвращаются к устаревшим платформам с памятью DDR3. Эпоха 2010-х возвращается не только в ностальгических воспоминаниях, но и в виде реального железа в корпусах новых компьютеров.

Согласно данным из Китая, локальные производители материнских плат фиксируют взрывной рост спроса на платы с поддержкой DDR3. Объёмы продаж выросли в два-три раза по сравнению с периодом до нынешнего дефицита и скачка цен. Популярность набрали и комплекты, где такие материнские платы поставляются с процессорами Intel 6-го, 7-го, 8-го и 9-го поколений. Эти CPU, хоть и снятые с производства, в избытке на вторичном рынке и предлагают приемлемую производительность за небольшие деньги.

Ситуация выглядит сюрреалистически, но имеет простое объяснение. Стоимость комплектов памяти DDR4, не говоря уже о DDR5, за последние месяцы взлетела в три-четыре раза. Цена на набор из 32 ГБ DDR4 вплотную подобралась к отметке в 150-200 долларов, что делает сборку бюджетного ПК на новых платформах крайне невыгодной. На этом фоне даже проверенная временем связка «материнка с DDR3 и поддержанным процессор Intel» выглядит разумным компромиссом для офисных задач, учёбы или нетребовательных игр.

Тренд начался с возвращения в продажу платформ под DDR4, который инициировали крупные вендоры. Однако, судя по всему, маховик удешевления раскрутился дальше. Для многих пользователей принципиальным становится не абсолютная производительность, а соотношение «цена-качество» здесь и сейчас. DDR3-платформы, несмотря на свой возраст, успешно отвечают этому запросу.