Вместо перехода к моделям с большим объёмом памяти производители готовятся к возрождению конфигураций с 8 ГБ. А ведь в игровом сообществе, наоборот, надеялись на скорую революцию в данном аспекте. Причиной называют продолжающийся глобальный дефицит памяти и ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта.
По данным издания Board Channels, Nvidia пересматривает планы по поставкам новейшей серии GeForce RTX 50. Компания намерена резко увеличить производство и отгрузку моделей RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. В то же время поставки более мощных версий этих же карт с 16 ГБ памяти, а также флагманской RTX 5070 Ti 16 ГБ будут сокращены. Причём, судя по информации инсайдеров, поставки сократятся ощутимо.
Эксперты предполагают, что такая стратегия — вынужденная мера. Всемирный кризис с поставками чипов памяти GDDR и высокий спрос на них со стороны дата-центров ИИ делают производство карт с большим объёмом видеопамяти экономически менее выгодным и технически сложным. В итоге на полках магазинов может резко вырасти доля именно 8-гигабайтных моделей. Они станут основным предложением в среднем ценовом сегменте.
Этот шаг многими воспринимается как движение назад. Всего год назад индустрия и игровое сообщество активно обсуждали недостаточность 8 ГБ памяти для комфортной игры в современных проектах на высоких настройках. Возврат к такому объёму может снова сделать «бескомпромиссный» гейминг в разрешениях 1440p и выше прерогативой лишь топовых и очень дорогих решений.
Ситуацию усугубляет общий рост цен на компоненты. Кризис памяти затрагивает не только видеокарты: дорожает оперативная память DDR4/DDR5, а дефицит чипов NAND грозит подорожанием SSD-накопителей. В совокупности это может сделать сборку нового игрового ПК в 2026 году затратным мероприятием. Для геймеров выбор окажется между доступной картой с небольшим объёмом памяти и мощной, но чрезмерно дорогой моделью.