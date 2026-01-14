Производство моделей с 16 ГБ памяти же, наоборот, будут сокращены. Речь идёт о моделях RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti.

Вместо перехода к моделям с большим объёмом памяти производители готовятся к возрождению конфигураций с 8 ГБ. А ведь в игровом сообществе, наоборот, надеялись на скорую революцию в данном аспекте. Причиной называют продолжающийся глобальный дефицит памяти и ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Palit GeForce RTX 5060 Ti

По данным издания Board Channels, Nvidia пересматривает планы по поставкам новейшей серии GeForce RTX 50. Компания намерена резко увеличить производство и отгрузку моделей RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти. В то же время поставки более мощных версий этих же карт с 16 ГБ памяти, а также флагманской RTX 5070 Ti 16 ГБ будут сокращены. Причём, судя по информации инсайдеров, поставки сократятся ощутимо.

Эксперты предполагают, что такая стратегия — вынужденная мера. Всемирный кризис с поставками чипов памяти GDDR и высокий спрос на них со стороны дата-центров ИИ делают производство карт с большим объёмом видеопамяти экономически менее выгодным и технически сложным. В итоге на полках магазинов может резко вырасти доля именно 8-гигабайтных моделей. Они станут основным предложением в среднем ценовом сегменте.

Информация от инсайдеров

Этот шаг многими воспринимается как движение назад. Всего год назад индустрия и игровое сообщество активно обсуждали недостаточность 8 ГБ памяти для комфортной игры в современных проектах на высоких настройках. Возврат к такому объёму может снова сделать «бескомпромиссный» гейминг в разрешениях 1440p и выше прерогативой лишь топовых и очень дорогих решений.

Ситуацию усугубляет общий рост цен на компоненты. Кризис памяти затрагивает не только видеокарты: дорожает оперативная память DDR4/DDR5, а дефицит чипов NAND грозит подорожанием SSD-накопителей. В совокупности это может сделать сборку нового игрового ПК в 2026 году затратным мероприятием. Для геймеров выбор окажется между доступной картой с небольшим объёмом памяти и мощной, но чрезмерно дорогой моделью.