Также он не исключает, что они получат поддержку передовых технологий DLSS для более комфортного запуска современных игр

Глобальный дефицит компонентов и ажиотажный спрос на оборудование для ИИ продолжают оказывать беспрецедентное давление на рынок игровых видеокарт. В рамках выставки CES 2026 издание Tom's Hardware напрямую спросило генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга о том, как компания планирует снизить нагрузку на потребителей.

RTX 4090 и RTX 3090К примеру, флагманская RTX 5090 в некоторых магазинах достигла отметки в 4000 долларов, а производственные мощности не успевают за спросом, подогреваемым бумом искусственного интеллекта. Именно на нём, а не на новых игровых GPU, Nvidia сделала акцент в этом году на CES. Это заставило экспертов искать нестандартные пути решения кризиса доступности.

Журналист Пол Алкорн задал Хуангу прямой вопрос: может ли увеличение производства видеокарт предыдущих поколений, использующих более старые и доступные технологические процессы, стать спасением для рынка.

«Да, возможно, и мы могли бы, в зависимости от поколения, также внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в видеокарты предыдущего поколения. Я вернусь и посмотрю на это. Это хорошая идея», — заявил Хуанг.

Дженсен ХуангЭто первое официальное признание от руководства компании, что такой сценарий теоретически возможен. Ранее подобные намёки делала и AMD. Хотя ответ не подтверждает конкретных планов, он открывает дверь для потенциального возвращения на рынок моделей по типу RTX 3060, о чём ходили слухи.

Эксперты отмечают, что даже устаревшее «железо» может получить второе дыхание благодаря новейшим программным технологиям на базе ИИ, таким как DLSS. Они способны компенсировать нехватку вычислительной мощности и меньший объём видеопамяти, делая старые GPU более жизнеспособным вариантом для современных игр.

Однако для этого, как признал и сам Хуанг, Nvidia потребуются серьёзные инженерные усилия по адаптации новых функций для старых архитектур. Пока индустрия не преодолеет дефицит самых современных чипов, надежды геймеров на доступный апгрейд могут быть связаны перезапуском видеокарт прошлых поколений.