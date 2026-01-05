Данная система будет устанавливаться на лёгкую бронетехнику и сможет автоматически уничтожать дроны противника

Американская армия начала испытания новой мобильной лазерной установки LOCUST. Её задача — быстро сбивать беспилотники, защищая солдат и технику на поле боя. Чтобы сделать систему мобильной, её установили на новый армейский внедорожник JLTV, который пришёл на смену Humvee.

JLTV

Лазер имеет мощность 20 кВт. Производитель не раскрывает детали, но сообщает о ряде улучшений в сравнении с предыдущими прототипами: луч стал точнее и бьёт дальше. Опыт для модернизации взяли с предыдущих версий, которые уже три года используют за пределами Соединённых Штатов Америки.

Управлять установкой можно двумя способами: автоматически или вручную. В авторежиме она сама ищет и наводится на цели. Однако, при необходимости оператор может взять управление на себя. Причём для этого даже подойдёт обычный игровой контроллер. Презентация AeroVironment

«Наши лазеры — это проверенная защита для войск», — заявил вице-президент разработчика AeroVironment. По его словам, такие системы уже не первый год прикрывают солдат и объекты от атак с воздуха. Новая мобильная версия на колёсах должна сделать защиту от дронов быстрой и гибкой. Пока одни страны делают ставку на мощные стационарные лазеры, как например 100-кВт израильский Iron Beam, американцы выбрали манёвренность.