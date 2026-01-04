Компания также полностью отказывается от облегчённой операционной системы для школьных заведений Windows 11 SE

Microsoft опубликовала список продуктов, поддержка которых закончится в 2026 году. В него попали Windows 11 24H2, Office 2021 и ряд корпоративных версий ОС. Это значит, что миллионам пользователей и компаний в ближайшие два года придётся обновить свои системы, чтобы не остаться без обновлений безопасности.

Поддержка Windows 11 24H2 закончится уже 4 октября 2026 года. После этой даты компьютеры под её управлением не будут получать исправления уязвимостей. Microsoft уже начала мягко подталкивать пользователей к новой версии — Windows 11 25H2. Она должна стать простым обновлением без серьёзных изменений и переустановки.

Также Microsoft полностью закроет свой образовательный проект— Windows 11 SE. Эта упрощённая версия системы, созданная для школ и дешёвых ноутбуков, не смогла составить конкуренцию Google с её Chrome OS. После октября 2026 года устройства с Windows 11 SE перестанут получать любые обновления. Компания советует школам заранее подыскать альтернативу.

Для бизнеса тоже грядут перемены. Office 2021 и его корпоративная версия перестанут поддерживаться 13 октября 2026 года. Чтобы продолжить работу с актуальным и безопасным пакетом, нужно будет либо купить новую бессрочную версию Office 2024, либо перейти на подписку Microsoft 365.

Вдобавок, в этом году прекратится поддержка старых корпоративных версий Windows 11, а также устаревших серверных систем, включая Windows Server 2012. Их использование после 2026 года станет для крупных компаний слишком рискованным.