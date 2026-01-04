Сайт Конференция
Zelikman
В 2026 году Microsoft прекратит поддержку некоторых продуктов, включая Windows 11 24H2 и Office 2021
Компания также полностью отказывается от облегчённой операционной системы для школьных заведений Windows 11 SE

Microsoft опубликовала список продуктов, поддержка которых закончится в 2026 году. В него попали Windows 11 24H2, Office 2021 и ряд корпоративных версий ОС. Это значит, что миллионам пользователей и компаний в ближайшие два года придётся обновить свои системы, чтобы не остаться без обновлений безопасности.

Поддержка Windows 11 24H2 закончится уже 4 октября 2026 года. После этой даты компьютеры под её управлением не будут получать исправления уязвимостей. Microsoft уже начала мягко подталкивать пользователей к новой версии — Windows 11 25H2. Она должна стать простым обновлением без серьёзных изменений и переустановки.

Также Microsoft полностью закроет свой образовательный проект— Windows 11 SE. Эта упрощённая версия системы, созданная для школ и дешёвых ноутбуков, не смогла составить конкуренцию Google с её Chrome OS. После октября 2026 года устройства с Windows 11 SE перестанут получать любые обновления. Компания советует школам заранее подыскать альтернативу.

Для бизнеса тоже грядут перемены. Office 2021 и его корпоративная версия перестанут поддерживаться 13 октября 2026 года. Чтобы продолжить работу с актуальным и безопасным пакетом, нужно будет либо купить новую бессрочную версию Office 2024, либо перейти на подписку Microsoft 365.

Вдобавок, в этом году прекратится поддержка старых корпоративных версий Windows 11, а также устаревших серверных систем, включая Windows Server 2012. Их использование после 2026 года станет для крупных компаний слишком рискованным.

#microsoft #windows #операционная система #office 2021
Источник: m.ithome.com
Сейчас обсуждают

RandomXP
11:53
А зачем это нужно, если в России есть несколько сервисов облачного гейминга, где за 19 р в час можно арендовать компьютер с Ryzen 7600 и 5060 Ti 16GB ?
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
Дима Асанов
11:23
Сфигали он самый культовый? Фоллаут лондон собрал реакцию даже более противоречивую, чем четверка на релизе. В него почти никто не играл. Цветокор дно, дизайн уровней дно, квесты дно, мне от одного ро...
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Толик_21
11:21
Нужно попросить чтоб психиатры тебе увеличили дозу галоперидола
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Владимир
11:14
Муж пришёл защищать?
Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год
Desmois
11:07
Бункер под Кремлём начали углублять... Ну так, на всякий случай...
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
222
10:58
а что там с твоими хвостатыми сородичами из зверополиса?
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
MrPegge
10:57
А свой-буржуинский Путин получил очередной Белый Крест Предателя Nной степени.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Desmois
10:48
Заявление для галочки.. Венесуэлу просрал.. Иран просрут со дня на день.. Про Сирию молчу.. Не за горами и Ким.. А кто остался???... Батька при первом шухере повернётся жопой.. Факт..
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Сергей Аритенко
10:47
Почему не делают минус на корпусе а на разъеме только плюс так бы соединили минус винтами тупо или просто одножильным проводом минус на корпус зачем эти разъёмы плюс с минусом
Блок питания ASRock предотвратил расплавление разъёма разогнанной до 1350 Вт видеокарты RTX 5090
Desmois
10:41
Местные жители восприняли новость о захвате президента Мадуро «с радостью».
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
