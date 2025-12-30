Компании готовы осуществлять стабильные поставки для крупных клиентов, оставляя на произвол судьбы более мелких партнёров.

Судя по всему, кризис в цепочке поставок памяти достиг критической точки. Отрасль столкнулась с дефицитом DRAM таких масштабов, что производители памяти теперь вручную распределяют квоты между клиентами. Это привело к новой проблеме на рынке ПК: гиганты вроде Lenovo, Dell, Apple и ASUS получают гарантированные долгосрочные поставки, в то время как более мелкие производители борются за доступ к жизненным важным компонентам.

Как отмечает DigiTimes, суперцикл DRAM окончательно превратил сектор в «рынок продавца». Ведущие вендоры памяти Samsung и SK Hynix теперь заключают долгосрочные контракты в первую очередь с лидерами индустрии, которые контролируют крупнейшие доли OEM-поставок. Для таких компаний, как Apple, это естественное продолжение эксклюзивных отношений с корейскими гигантами. ASUS и Lenovo также, по данным источников, находятся в числе ключевых приоритетов Samsung.

Это создаёт двойную проблему для остального рынка. Во-первых, мелкие и средние сборщики ПК сталкиваются с физической нехваткой чипов, что грозит срывом производственных планов. Во-вторых, производители памяти, стремясь максимизировать прибыль в условиях дефицита, отказываются от фиксации цен на несколько месяцев вперёд, предпочитая часто пересматривать контрактные ставки «по ситуации».

Эта ситуация кардинально изменит потребительские приоритеты. По мере усугубления кризиса на первый план выйдет не привлекательная цена, а банальная доступность товара. Крупные бренды, имеющие гарантированный доступ к памяти, смогут поддерживать стабильные объёмы производства готовых ПК и ноутбуков. В результате готовые системы от лидеров рынка станут более надёжным и часто — единственным — вариантом по сравнению с кастомными сборками, чья доступность будет под большим вопросом.