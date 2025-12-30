Zelikman
Hardware Unboxed: Nvidia и AMD могут отложить выпуск новых GPU до окончания криза на рынке DRAM
По мнению экспертов, в текущих условиях под вопросом находится даже выход линейки видеокарт GeForce RTX 5000 Super.

В ходе недавнего сеанса вопросов и ответов эксперты Hardware Unboxed поделились своими прогнозами о будущем рынка видеокарт на фоне роста цен на память. Энтузиасты считают, что текущий кризис с памятью не только отложит выход новинок, но и может привести к серьёзному подорожанию следующего поколения GPU. Также это поставит крест на обновлении линейки Blackwell.

Следующее поколение видеокарт вряд ли увидит свет в 2026 году. Запуск новых адаптеров в самый разгар ценового кризиса на рынке памяти был бы ошибкой. Более вероятным сроком называется 2027 год. Планы по выпуску обновлённых Super-версий текущего поколения, которые изначально планировались на конец 2025 или начало 2026 года, также, судя по всему, заморожены или отложены на неопределённый срок.

Основная проблема заключается в том, что контрактные цены на чипы памяти GDDR, по последним данным, уже удвоились. Это не может не сказаться на конечной стоимости видеокарт. Для модели среднего класса с 16 ГБ видеопамяти удорожание только из-за этого компонента может составить около 100 долларов.

Это негативный сценарий для бюджетного сегмента. Видеокарта уровня GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с рекомендованной ценой в 300–400 долларов внезапно получает наценку в треть своей стоимости. Такой продукт может потерять свою актуальность.

Эксперты считают, что выпуск в 2027 году видеокарт даже начального уровня с всего 8 ГБ памяти был бы «катастрофой». Рынок уже проголосовал кошельком: модели с 16 ГБ в текущем поколении стабильно обгоняют по продажам 8-гигабайтные версии. Однако из-за кризиса мы вполне может оказаться в той же ситуации.

Выходом может стать смена парадигмы. Вместо того чтобы предлагать 8 ГБ на входе и 16 ГБ в среднем сегменте, AMD и NVIDIA могут сделать новым стандартом 12 ГБ видеопамяти. Это позволит хоть как-то сдержать цену. В дальнейшем, если стоимость памяти пойдёт на спад, производители могут выпустить обновлённые версии с удвоенным объёмом, например, 24 ГБ вместо 12 ГБ.

Планы по выпуску Super-серии строились вокруг увеличения объёма VRAM, например, 18 ГБ для RTX 5070 Super и 24 ГБ для старших моделей. В условиях, когда память стала намного дороже, эти планы теряют всякий смысл. Для Nvidia будет глупо представить карту за 550 долларов и позже выпустить её улучшенную версию с большим объёмом памяти, но за 750 долларов.

Для потребителя, не следящего за волатильностью рынка DRAM, это будет выглядеть как наглое завышение цен. В Hardware Unboxed думают, что такие решения либо выйдут с большим опозданием и по завышенной цене, либо не выйдут вовсе.

#amd #nvidia #видеокарты #рынок #дефицит памяти #hardware unboxed #цены на память
Источник: youtube.com
