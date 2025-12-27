Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке лишь усугубится.

Массовый дефицит памяти, вызванный бумом в индустрии искусственного интеллекта, привёл к цепной реакции, которая в первом квартале 2026 года обернётся дополнительным подорожанием видеокарт и готовых ПК.

Как сообщает японское издание ITMedia, основные производители графических процессоров, включая Nvidia и AMD, готовятся к новому раунду повышения цен. Причиной является стремительный рост стоимости чипов памяти, который вынуждает пересматривать отпускную стоимость готовой продукции. Более того, розничные поставки новых видеокарт уже начали резко сокращаться.

Один из крупных японских ритейлеров даже ввёл ограничения на покупку видеокарт. Таким образом он хочет распределить среди клиентов свои скромные складские запасы.

«Сейчас становится очень сложно достать карты памяти большой емкости. У нас ещё есть несколько штук на складе, но мы не знаем, когда поступит следующая партия», — заявил представитель магазина.

Особенно проблемной выглядит ситуация с топовыми моделями, оснащёнными 16 ГБ видеопамяти и более. Производительные чипы памяти, необходимые для таких карт, идут по тем же «перегруженным» производственным линиям, что и компоненты для серверов ИИ, создавая острый дефицит.

Розничные продавцы не ждут скорого улучшения. Они отмечают, что до сих пор цены сдерживались благодаря накопленным ранее запасам. Однако, как только магазины начнут закупать новые партии по повышенным оптовым ценам, подорожание для конечного потребителя станет неизбежным. Это, в свою очередь, вынудит повышать цены и производителей готовых ПК по типу Lenovo или HP.