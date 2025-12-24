Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Clair Obscur: Expedition 33 лишилась двух престижных наград Indie Game Awards из-за использования ИИ
Разработчики уверяли, что во время создания игры искусственный интеллект не применялся. Однако, позже в игре нашли некоторые сгенерированные графические элементы.

Одна из главных ролевых игр 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, лишилась двух престижных наград Indie Game Awards (IGA) в категориях «Игра года» и «Дебютная игра». Причиной стало использование генеративного искусственного интеллекта в создании проекта. Это нарушает строгую политику организаторов премии.

Как сообщает издание IGN, перед церемонией студия заверила жюри, что в создании проекта ИИ не использовался. Однако, позже выяснилось, что некоторые графические элементы в игре действительно были сгенерированы искусственным интеллектом. Несмотря на то, что после релиза они были оперативно удалены и заменены, IGA сочла это нарушением правил и отозвала награды. Организация посчитала, что студия таким образом дисквалифицировала себя.

После дисквалификации Clair Obscur: Expedition 33 в Indie Game Awards определились новые победители. Звание «Игра года» перешло к приключенческой головоломке Blue Prince (Dogubomb). Титул «Лучшая дебютная игра» получил хоррор Sorry We're Closed (à la mode games).

Также IGA сняла ещё одну награду. Ретро-игра Gortyn Code лишилась титула «Инди-авангард». Причиной стало нежелание ассоциации предоставлять площадку её издателю физических копий, компании ModRetro, чьи действия, по мнению организации, противоречат её ценностям.

Это решение, однако, не повлияло на феноменальный успех игры на другой крупнейшей церемонии — The Game Awards. Там Clair Obscur: Expedition 33 смогла достичь абсолютного триумфа, завоевав не только главный титул «Игра года», но и ещё восемь наград, став самой успешной игрой вечера.

#гейминг #видеоигра #clair obscure: expedition 33 #indie game awards
Источник: ign.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
7
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
12
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
Бюджетные Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 протестированы в Geekbench
+
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
3
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
+
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Во Франции построят атомный авианосец в 2030-х годах
3
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
Ботнет Aisuru в ноябре 2025 года обрушил на Россию рекордные DDoS-атаки до 2.26 Тбит/с
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
3
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
14
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
10
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

mozghru
01:33
Ну на вскидку ,головка болта может и сойдет,но вот ключ...хренотень выходит.)
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
Илья Старинов
01:28
Да мне плевать на частное мнение какого-то Кулича! Ты лучше обьясни зачем все эти тупые манипуляции со скидыванием частот, прошиванию биоса, после обновления которого падает производительность проца, ...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Алексей Бурлуцкий
01:19
Сколько это будет стоить пока сидим на Intel 13-14 -15 или r7 7-8-9поколения
Процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 288 МБ L3-кэша для конкуренции с Intel Nova Lake-S
Илья Старинов
01:17
А что такое "EZ Flash на плате"?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Den Fed
01:15
Дроны это игрушки которые работают по применения первой электромагнитной бомбы. После ее применения они горят как спички ....
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
Терминатор
01:04
Обновил BIOS через EZ Flash на плате ASUS. не сложно. https://yandex.ru/video/preview/15386511814942547243
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
mozghru
00:49
Для малообеспеченных введите уже талоны на еду,берите пример с США.. Никто уже не работает в РФ за еду.. Дружба с Америкой в начале 90-х,слава Богу позади..
Известия: Дмитрий Патрушев выступил против фиксации цен на продукты
Илья Старинов
00:16
А как ты эту материнку прошил? Ведь у неё кнопочки нет сзади для прошивки биоса
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Илья Старинов
00:14
Синебот, а ты себе эту картину вообще представляешь? Приходит на ВБ проц, ты его отправляешь назад и не забираешь? И сколько ты готов вот так делать? У тебя время не ограничено? Ведь если есть у прада...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Илья Старинов
00:12
Одна ложь и сумасшедший бред! А теперь покажи статистику по "90% продают и покупают новый". А денег на нормальный проц не хватиило? И почему синебои такие нищие и не могут позволить себе проц больше 6...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter