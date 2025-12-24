Разработчики уверяли, что во время создания игры искусственный интеллект не применялся. Однако, позже в игре нашли некоторые сгенерированные графические элементы.

Одна из главных ролевых игр 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, лишилась двух престижных наград Indie Game Awards (IGA) в категориях «Игра года» и «Дебютная игра». Причиной стало использование генеративного искусственного интеллекта в создании проекта. Это нарушает строгую политику организаторов премии.

Как сообщает издание IGN, перед церемонией студия заверила жюри, что в создании проекта ИИ не использовался. Однако, позже выяснилось, что некоторые графические элементы в игре действительно были сгенерированы искусственным интеллектом. Несмотря на то, что после релиза они были оперативно удалены и заменены, IGA сочла это нарушением правил и отозвала награды. Организация посчитала, что студия таким образом дисквалифицировала себя.

После дисквалификации Clair Obscur: Expedition 33 в Indie Game Awards определились новые победители. Звание «Игра года» перешло к приключенческой головоломке Blue Prince (Dogubomb). Титул «Лучшая дебютная игра» получил хоррор Sorry We're Closed (à la mode games).

Также IGA сняла ещё одну награду. Ретро-игра Gortyn Code лишилась титула «Инди-авангард». Причиной стало нежелание ассоциации предоставлять площадку её издателю физических копий, компании ModRetro, чьи действия, по мнению организации, противоречат её ценностям.

Это решение, однако, не повлияло на феноменальный успех игры на другой крупнейшей церемонии — The Game Awards. Там Clair Obscur: Expedition 33 смогла достичь абсолютного триумфа, завоевав не только главный титул «Игра года», но и ещё восемь наград, став самой успешной игрой вечера.