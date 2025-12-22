Сайт Конференция
Блоги
Zelikman
Hardware Unboxed поделились своим мнением касательно стремительного повышения цен на комплектующие
Эксперты сомневаются, что производители комплектующих намеренно завышают цены для продвижения стриминговых сервисов.

На фоне высоких цен на флагманские видеокарты и ограничений в облачных сервисах, таких как GeForce Now, в сообществе всё чаще звучит вопрос: не становится ли ПК-гейминг намеренно дорогим, чтобы подтолкнуть игроков к подпискам? В рамках большого Q&A-выпуска эксперты Hardware Unboxed поделились своим мнением касательно того, насколько эта теория соответствует действительности и что на самом деле происходит на рынке.

Некоторые считают, что производители компонентов искусственно завышают цены и создают дефицит, чтобы сделать традиционный апгрейд или сборку ПК неподъёмными. В результате единственным доступным вариантом для гейминга останется ежемесячная аренда мощности через облачные сервисы, где пользователь платит и за «железо», и за игры. Фактически, это переход от модели владения к модели постоянной аренды.

В Hardware Unboxed не верят в такой масштабный заговор, но находят логику в этой теории: подписка позволяет компаниям получать прибыль с потребителей ежемесячно, в то время как сейчас многие геймеры годами пользуются старым железом, не принося им регулярной прибыли.

Однако, критическим слабым местом этой теории эксперты называют саму ценность облачного гейминга для основной аудитории. При запуске стриминговых сервисов невозможно избежать проблем с задержкой и другими неудобствами.

Тем более для успеха такого сценария потребовался бы сговор всех игроков рынка. Например производителей CPU, GPU, материнских плат и памяти. От них фактически потребовалось бы полностью закрыть свои бизнесы.

Отбросив теорию заговора, эксперты признают, что флагманский сегмент ПК-гейминга действительно превратился в предмет роскоши. Видеокарты уровня RTX 5090 уже, можно сравнить с ювелирными изделиями. При этом десять лет назад такого просто не было. Но это лишь одна сторона медали. Параллельно существует рынок ПК среднего уровня, который ещё может предложить приемлемые решения для комфортного гейминга. Главная проблема, по их мнению, кроется не в средней, а в самой нижней ценовой категории.

«Низкий сегмент сегодня — это часто откровенный "мусор" с 8 ГБ видеопамяти, который существует лишь для того, чтобы заставить вас доплатить до чего-то нормального. Раньше за эти деньги можно было получить более достойные варианты», — заявляют эксперты.

#видеокарты #компьютеры #видеоигры #комплектующие
Источник: youtube.com
