Кабель дополнительного питания буквально приварился к разъёму видеокарты.

Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090, вновь оказалась в центре скандала с оплавлением разъёма. На этот раз пользователи столкнулись с настолько серьёзным перегревом, что кабель питания буквально «приварился» к разъёму видеокарты, не поддаваясь извлечению.

Сгоревший разъём

Один из пользователей Reddit столкнулся с уникальной поломкой. Его система внезапно перестала определять графический процессор во время стандартной нагрузки, после чего он начал разбираться в чем причинам. При внутреннем осмотре компьютера была обнаружена следующая картина: адаптер питания на видеокарте MSI GeForce RTX 5090 имел явные следы оплавления и практически полностью выгорел.

Согласно описанию, нагрев был настолько сильным, что разъёма намертво прикипел к видеокарте. Пользователь отметил, что отсоединить его не получается даже при приложении умеренного физического усилия. В комментариях другие пользователи платформы настоятельно рекомендовали не пытаться силой вырвать кабель, так как это может окончательно повредить сам GPU. Единственным разумным решением в такой ситуации является обращение в сервисный центр.

Сгоревший разъём

Ирония ситуации заключается в том, что видеокарты архитектуры Blackwell, к которой относится RTX 5090, получили обновленный разъём питания 12V-2x6. Этот стандарт был представлен как прямое решение проблем с перегревом и возгоранием, преследовавшими предыдущий разъём 12VHPWR на RTX 40-й серии. Производитель обещал, что новые контакты и конструкция сведут риски на нет, однако, практика, увы, показывает обратное.

Для пострадавшего геймера это уже второй случай, когда его RTX 5090 демонстрирует неисправность — предыдущий инцидент был связан с появлением артефактов на изображении. Примечательно, что в ситуации с «приваренным» разъёмом использовался штатный кабель от MSI, что исключает версию о некачественных сторонних аксессуарах.

В данный момент пользователь намерен воспользоваться гарантийным обслуживанием (RMA) от MSI. Однако, он не уверен, будет ли такой экстраординарный случай покрыт гарантией, поскольку подобные инциденты пока никак не регламентированы производителем.



