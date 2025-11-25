Для этого энтузиаст использовал модули Corsair Vengeance, материнскую плату GIGABYTE Z890 Tachyon ICE и Core Ultra 9 285K

В среде энтузиастов разгона памяти развернулась скоростная дуэль: новый мировой рекорд скорости оперативной памяти DDR5, установленный оверклокером Saltycroissant, был побит его коллегой Sergmann всего спустя несколько часов.

Заявление GIGABYTE

Совсем недавно оверклокер под ником Saltycroissant вернул себе лидерство в рейтинге HWBot, разогнав модуль оперативной памяти Corsair Vengeance до невероятных 13 407 МТ/с. Этот результат был достигнут на материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE с использованием азотного охлаждения и превзошел предыдущее достижение на 85 МТ/с.

Однако его триумф был недолгим. Уже к концу того же дня другой участник гонки, Sergmann, используя аналогичную связку из модулей Corsair Vengeance и материнской платы GIGABYTE Z890 Tachyon ICE, но с процессором Core Ultra 9 285K, поднял планку еще выше. Ему удалось достичь эффективной частоты 13 530 МТ/с, что соответствует тактовой частоте памяти 6765,2 МГц.

Результаты Sergmann

Ключевым отличием в настройках Sergmann стало более оптимизированное соотношение тактовых частот контроллера памяти и самой памяти, которое он смог установить на уровне 3:192 против 3:196 у Saltycroissant. Это указывает на тонкую настройку системы для достижения максимальной стабильности на запредельных частотах.

Эта скоростная дуэль наглядно демонстрирует, что потенциал платформы Intel Z890 и памяти DDR5 ещё не исчерпан. Энтузиасты уверены, что барьер в 14 000 МТ/с является следующей достижимой целью, вопрос лишь в том, кто из оверклокеров сумеет покорить его первым.