Комплекта G.Skill Trident Z5 Neo почти сравнялся по цене с флагманской PlayStation 5 Pro

Ажиотажный спрос со стороны ИИ-индустрии на компоненты памяти привёл к их острому дефициту и спровоцировал рост розничных цен. Теперь некоторые комплекты оперативной памяти стали стоить дороже игровых консолей.

G.Skill Trident Z5 Neo

Яркий пример — комплект G.Skill Trident Z5 Neo (64 ГБ, 6000 МГц), который на Newegg сейчас оценивается в 600 долларов. Для сравнения, это на 200 долларов дороже, чем PlayStation 5 Slim или Xbox Series S, и всего на 50 долларов дешевле топовой PS5 Pro. Примечательно, что текущая цена уже включает скидку 6%, изначально модуль стоил 640 долларов. В конце сентября этот же комплект памяти можно было купить за 220–230 долларов.

Проблемы не ограничиваются только оперативной памятью. На рынке накопителей также наблюдается напряжённость. Жёсткие диски исчезают с полок, а на некоторые модели действует система отложенных заказов уже два года. Накопители SSD с QLC-памятью раскупаются с моментально. Дефицит заставляет дистрибьюторов идти на нестандартные меры, например, продавать модули памяти и материнские платы в едином комплекте.

Аналитики не питают иллюзий: дефицит на рынке памяти, судя по всему, надолго. Огромный спрос на ИИ-проекты заставляет производителей переориентировать линии на обслуживание корпоративных клиентов, оставляя потребительский рынок на голодном пайке. Прогнозы предполагают, что дефицит памяти может стать нормой как минимум до конца 2026 года.

Единственный луч надежды — историческая цикличность рынка памяти. Производители традиционно переживают периоды перепроизводства и дефицита. Есть шанс, что к 2027 году цены на DDR5 снова вернутся к адекватному уровню. Но до этого момента пользователям придётся либо мириться с завышенными ценами, либо искать способы выжимать максимум из имеющихся компонентов.