По мнению экспертов, разработчики игр начали оптимизировать свои проекты под новый стандарт памяти.

Казалось бы, что может быть проще — собрать бюджетный игровой ПК и сэкономить на оперативной памяти. На первый взгляд никакой разницы и нет. Однако, эксперты Hardware Unboxed провели тщательные тесты, напомнив, что индустрия игровых ПК уже переходит на новый стандарт памяти. Сравнение Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в паре с разным типом памяти показало: DDR4 в 2025 году превращается в балласт, который ограничивает всю сборку.

Модули оперативной памяти G.SKILL Trident Z5 Neo RGBК примеру, в Cyberpunk 2077 с ультра-настройками трассировки лучей i5-12400F с DDR4 выжимает лишь 66 кадров в секунду. Та же система, но с DDR5 уже предлагает около 88 FPS. Прирост в 33% является ощутимой разницей, когда речь идёт о комфортном гейминге. Однако, еще более существенная разница проявляется в Marvel Rivals. На средних настройках DDR5 буквально воскрешает процессор — 142 FPS против 107 FPS с DDR4, что на 37% больше.

Всё же в некоторых играх разница менее заметна. Assassin's Creed Shadows на ультра-настройках графики практически не реагирует на смену типа памяти. Но это скорее лишь исключение из правил. Главный удар по DDR4 наносит сравнение двух процессорных платформ. Также эксперты сравнили платформу Intel с ближайшим конкурентом в лице Ryzen 5 7500F. При одинаковом типе памяти процессор AMD быстрее на 18-20%. Но стоит перенести Intel Core i5-12400F на платформу с DDR4, как преимущество Ryzen взлетает до 45%. Особенно показательны сцены в Space Marine 2. Даже с DDR5 i5-12400F упирается в потолок в 84 FPS в напряженных боях. С DDR4 этот показатель был бы еще печальнее. Получается, экономя на памяти, геймер лишает себя не только текущей производительности, но и запаса на будущее.

Результаты тестов в 12 играх

Система на i5-12400F с DDR4 не просто медленнее — она неэффективна по деньгам. Плата за мнимую экономию оказывается слишком высокой. Учитывая, что память DDR4 подорожала почти до тех же отметок, что и DDR5, за дополнительную производительность однозначно стоит доплатить. Создаётся впечатление, что разработчики новых игр перестали оптимизировать проекты под устаревший стандарт памяти.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Фактически индустрия поставила крест на DDR4. Новые движки, графика следующего поколения, сложные вычисления — все это заточено под высокие скорости DDR5. По мнению экспертов, собирая ПК в 2025 году, рассматривайте DDR5 не как опцию, а как обязательный компонент. Экономия на памяти съедает преимущества даже самых удачных процессоров и делает сборку неконкурентоспособной. DDR4 окончательно перешла в категорию офисного железа — для игр она больше не подходит.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424