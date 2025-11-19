Казалось бы, что может быть проще — собрать бюджетный игровой ПК и сэкономить на оперативной памяти. На первый взгляд никакой разницы и нет. Однако, эксперты Hardware Unboxed провели тщательные тесты, напомнив, что индустрия игровых ПК уже переходит на новый стандарт памяти. Сравнение Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в паре с разным типом памяти показало: DDR4 в 2025 году превращается в балласт, который ограничивает всю сборку.
DDR5 буквально воскрешает процессор — 142 FPS против 107 FPS с DDR4, что на 37% больше.К примеру, в Cyberpunk 2077 с ультра-настройками трассировки лучей i5-12400F с DDR4 выжимает лишь 66 кадров в секунду. Та же система, но с DDR5 уже предлагает около 88 FPS. Прирост в 33% является ощутимой разницей, когда речь идёт о комфортном гейминге. Однако, еще более существенная разница проявляется в Marvel Rivals. На средних настройках
Всё же в некоторых играх разница менее заметна. Assassin's Creed Shadows на ультра-настройках графики практически не реагирует на смену типа памяти. Но это скорее лишь исключение из правил. Главный удар по DDR4 наносит сравнение двух процессорных платформ. Также эксперты сравнили платформу Intel с ближайшим конкурентом в лице Ryzen 5 7500F. При одинаковом типе памяти процессор AMD быстрее на 18-20%. Но стоит перенести Intel Core i5-12400F на платформу с DDR4, как преимущество Ryzen взлетает до 45%. Особенно показательны сцены в Space Marine 2. Даже с DDR5 i5-12400F упирается в потолок в 84 FPS в напряженных боях. С DDR4 этот показатель был бы еще печальнее. Получается, экономя на памяти, геймер лишает себя не только текущей производительности, но и запаса на будущее.
Система на i5-12400F с DDR4 не просто медленнее — она неэффективна по деньгам. Плата за мнимую экономию оказывается слишком высокой. Учитывая, что память DDR4 подорожала почти до тех же отметок, что и DDR5, за дополнительную производительность однозначно стоит доплатить. Создаётся впечатление, что разработчики новых игр перестали оптимизировать проекты под устаревший стандарт памяти.
Фактически индустрия поставила крест на DDR4. Новые движки, графика следующего поколения, сложные вычисления — все это заточено под высокие скорости DDR5. По мнению экспертов, собирая ПК в 2025 году, рассматривайте DDR5 не как опцию, а как обязательный компонент. Экономия на памяти съедает преимущества даже самых удачных процессоров и делает сборку неконкурентоспособной. DDR4 окончательно перешла в категорию офисного железа — для игр она больше не подходит.
