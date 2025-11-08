Это даёт дополнительное время крупным игрокам, зависящим от этих поставок, пополнить запасы перед будущим кризисом.

Китай отложил введение жёсткого экспортного контроля на редкоземельные металлы, что временно снизит напряжённость в торговых отношениях с США. Решение было объявлено Министерством коммерции и Главным таможенным управлением КНР, которые перенесли действие правил на год.

Редкоземельные металлы

Первоначальные ограничения, анонсированные в начале октября, распространялись не только на редкоземельные минералы китайского происхождения, но и на любые технологии, где эти материалы составляют более 0,1% стоимости товара. Это создавало серьёзные риски для глобальных технологических цепочек.

Отсрочка даёт компаниям, зависящим от этих ресурсов, возможность создать стратегические запасы и найти альтернативных поставщиков. Кроме того, у дипломатов появилось больше времени для переговоров без давления срочности.

Решение Пекина последовало через неделю после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС-2025. Двухчасовая закрытая встреча лидеров, по-видимому, способствовала разрядке: ранее Трамп угрожал ввести 100% пошлины на китайские товары в ответ на экспортные ограничения.

Однако основные противоречия сохраняются. Трамп подтвердил запрет на поставки в Китай новейших чипов Blackwell, а Пекин самостоятельно ограничил закупки GPU Nvidia своими технологическими компаниями. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил об отсутствии планов по поставкам чипов в Китай, что резко контрастирует с 95-процентной долей рынка компании несколькими годами ранее.

Эта ситуация ставит Nvidia в сложное положение. С одной стороны, Хуанг утверждает, что распространение американских чипов важно для сохранения конкурентного преимущества США, особенно в стране, где сосредоточено около половины мировых разработчиков ИИ. С другой — как глава ведущего производителя ИИ-чипов он заинтересован в доступе к китайскому рынку.