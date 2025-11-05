Ранее к NorthridgeFix обратился клиент, попытавшийся заменить фирменную систему охлаждения Founders Edition на водоблок. Из-за хрупкой конструкции видеокарта была повреждена во ходе разбора.

Ранее автор канала NorthridgeFix рассказал о ситуации с клиентской видеокартой GeForce RTX 5090, когда по сути устройство было повреждено скорее из-за сложной конструкции, нежели по вине пользователя.

Как оказалось, владельцу вышедшей из строя флагманской GeForce RTX 5090 Founders Edition всё же повезло: Nvidia бесплатно заменила его устройство, невзирая на то, что гарантия была официально аннулирована. Пользователь самостоятельно разобрал карту стоимостью 1999 долларов для установки кастомной системы жидкостного охлаждения, что привело к поломке адаптера.

Случилось это из-за уникальной модульной конструкции видеокарты, которая состоит из трёх отдельных плат, соединённых хрупким 128-контактным разъёмом. Владелец утверждал, что действовал аккуратно, но, как показала экспертиза специалистов сервиса NorthridgeFix, этого оказалось недостаточно — были повреждены два контакта.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Особенность ситуации в том, что данный разъём невозможно приобрести отдельно для ремонта. После безуспешных попыток починить карту владелец обратился в Nvidia с запросом о покупке запасной платы. К его удивлению, компания не ответила отказом на этот запрос, но и согласилась заменить видеокарту бесплатно.

Всё же этот случай кажется скорее исключением, поскольку гарантия на Founders Edition автоматически аннулируется при любой разборке. Однако, эксперт считает, что в аналогичной ситуации пользователям стоит написать в поддержку Nvidia и описать случившееся. По его мнению, представители компании могут пойти навстречу клиентам и решить проблему.