Об этом заявляет известный инсайдер Джефф Грабб.

Надежный источник сообщает, что анонс обновлённых версий God of War запланирован на ближайшее время. В преддверии двадцатилетнего юбилея God of War, который состоится в марте 2025 года, студия Santa Monica Studio, возможно, готовит особый подарок для преданных фанатов.

Разговоры о переиздании греческой саги God of War стали активно распространяться в интернете в конце прошедшего года. Инсайдер намекал, что обновлённые версии God of War приурочены к юбилею в 2025 году и будут представлены на The Game Awards 2024. Однако, эти прогнозы не сбылись.

В начале месяца циркулировал слух о показе ремастеров God of War на State of Play в феврале 2025 года, однако, он не подтвердился. Это привело к разочарованию среди поклонников God of War относительно переиздания коллекции греческих частей. Однако, надежду возродил известный инсайдер индустрии, Джефф Грабб.

В своём недавнем посте в BlueSky Грабб заявил, что предыдущие сообщения о ремастере God of War были немного преждевременными. Он предполагает, что анонс проекта состоится примерно во время предстоящей выставки, посвященной 20-летию франшизы, которая пройдёт в Калифорнии.

Предполагается, что мероприятие будет проходить с 15 по 23 марта, и это даёт основания полагать, что анонс ремастера God of War может состояться уже в следующем месяце. Стоит отметить, что Грабб в прошлом неоднократно предоставлял правдивую информацию о проектах PlayStation. Кроме того, авторитетный инсайдер Том Хендерсон также сообщал о возможности возвращения следующей части God of War в сеттинг Древней Греции и появлении юного Кратоса.

Если Santa Monica Studio действительно планирует презентацию переиздания God of War в ближайшем будущем, любопытно будет узнать, какие именно игры из греческой саги войдут в состав ремастера.