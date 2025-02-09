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Zelikman
Новый проект из серии God of War вновь перенесёт игроков в Грецию
По словам инсайдера, это может быть история о молодом Кратосе

Достоверный источник предположил, что следующая игра God of War может вновь перенести действие в греческий мир. Хотя поклонники могут ожидать новый пантеон богов в следующей части франшизы, новая игра вновь будет основанная на Греции.

Сюжет о мести Кратоса в трилогии God of War стал одним из самых значительных в игровой индустрии. Он достиг своей вершины в God of War 3, выпущенной в 2010 году, после чего студия Santa Monica представила God of War Ascension в 2013 году. Этот приквел стал последним проектом, действие которого происходило в Греции, после чего студия перезапустила франшизу, представив скандинавских богов в 2018 году. Сага о Скандинавии завершилась в God of War Ragnarok 2022 года, и с тех пор поклонники с нетерпением ожидают, какой пантеон будет представлен Кратосом в будущем. Возвращение God of War к египетским темам может добавить новые трудности. Фанаты долго мечтали о том, чтобы игра затронула египетский пантеон, однако, если это осуществится, проект может столкнуться с проблемами, которые не стояли перед ним в прошлом.

На данный момент многие поклонники предполагают, что Египет станет локацией следующей части God of War, но недавние слухи могут указывать на другое направление. В подкасте Insider Gaming Weekly известный инсайдер Том Хендерсон опроверг идеи о египетском сеттинге и заявил, что новый выпуск игры будет происходить в Греции, где фигурирует молодой Кратос. Сюжет, по всей видимости, сосредоточится на отношениях Кратоса с его отцом, что не является секретом, учитывая события, предшествовавшие God of War 3.

Интересно, что Хендерсон не дал ясности, станет ли это предполагаемое продолжение новым приквелом к греческой эпопее или имеет отношение к слухам о ремастерах старых игр God of War в честь 20-летия франшизы в этом году. Слухи часто могут переплетаться, поэтому есть вероятность, что информация от Хендерсона может касаться ремастера классической игры God of War.

#гейминг #видеоигры #god of war
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