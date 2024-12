В этом году компания выпустила одно из самых крупных DLC для проекта. На этом разработчики и ограничатся.

Elden Ring и его дополнение Shadow of the Erdtree получили большое количество положительных отзывов с момента своего выхода в 2022 и 2024 годах соответственно. Однако, это будет всё, что предложат разработчики по данной франшизе в ближайшие годы. IGN Japan обратился к руководителю FromSoftware Хидетаке Миядзаки, который подтвердил, что студия не планирует дальнейшее развитие проекта в ближайшем будущем.

В одном из своих предыдущих интервью Миядзаки отметил, что Shadow of the Erdtree станет единственным дополнением для Elden Ring. Это вполне логично, учитывая, что данное DLC оказалось одним из самых больших за последнее время. Причём настолько, что The Game Awards отредактировали свои критерии, чтобы включить Shadow of the Erdtree в номинацию на звание игры года.

Исторически, игры в формате Souls, за исключением Demon's Souls, получали множество дополнений после релиза. Однако, этот тренд, похоже, замедлился с появлением Bloodborne, которое получило лишь одно DLC, и Sekiro: Shadows Die Twice, не имеющее дополнений вовсе. С выходом Shadow of the Erdtree у FromSoftware могут оказаться ресурсы для работы над новыми проектами, которых, по всей видимости, будет немало.

Пока рано делать выводы о том, каким будет следующий проект. Фанаты надеются на продолжение Bloodborne, но вероятность этого невелика. Всё же, новая игра в стиле Sekiro представляется более вероятной. Боевая система этой игры уникальна для FromSoftware, и здесь открываются множество возможностей для её дальнейшего развития.