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Zelikman
Nvidia анонсировала выход нового поколения видеускорителей Rubin к 2026 году
До этого компания выпустит продукты из линейки Blackwell Ultra

  Генеральный директор компании NVIDIA, Дженсен Хуанг, заявил о планах ежегодного обновления ускорителей искусственного интеллекта. Он представил чип Blackwell Ultra, ожидаемый к 2025 году, и новую платформу следующего поколения под названием Rubin, которая будет доступна к 2026 году.

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  Компания, известная своими системами для центров обработки данных с искусственным интеллектом, также представила новые инструменты и модели программного обеспечения на выставке Computex в Тайване. NVIDIA рассматривает рост в области искусственного интеллекта как индустриальную революцию и намерена занять важное место в этом процессе. Хуанг высказал ожидания расширения влияния искусственного интеллекта на различные компании и государственные учреждения, отметив, что технологии находят применение в различных областях, включая судостроение и разработку лекарств.

  Стремительный рост данных создает потребность в новых методах обработки, и только благодаря ускоренным вычислениям NVIDIA можно добиться сокращения расходов. Он отметил значительное увеличение эффективности и экономии энергопотребления благодаря технологиям компании. Хуанг также сообщил о платформе Rubin для искусственного интеллекта, которая будет использовать HBM4, следующее поколение памяти с высокой пропускной способностью. Кроме того, он не раскрыл подробностей о будущих продуктах, следующих за Blackwell.

  На выставке Computex Microsoft и ее партнеры представили новые ноутбуки с улучшенным искусственным интеллектом под брендом Copilot+. Устройства на новых процессорах обеспечивают длительное время работы от одной зарядки по сравнению с NVIDIA или Qualcomm Inc. Добавление видеокарт NVIDIA значительно улучшит производительность устройств и сделает возможным новые функции в популярных программах, в том числе в играх. ASUS Computer Inc. предлагает эти возможности в своих ПК.

  Также NVIDIA выпускает новый дизайн серверных компьютеров, использующих их чипы. Программа MGX применяется такими компаниями, как Hewlett Packard Enterprise Co. и Dell Technologies Inc., для быстрого выхода на рынок продуктов, предназначенных для корпораций и государственных учреждений. Advanced Micro Devices Inc. и Intel Corp. также используют дизайн серверов NVIDIA в своих продуктах.

#nvidia #видеокарты #технологии #чипы
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