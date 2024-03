Невзирая на западные санкции, один из крупнейших техно-гигантов Китая продолжает показывать уверенный рост

Huawei Technologies Co. продемонстрировала стабильный рост прибыли в квартале, основанный на возрождении потребительского бизнеса по сравнению с iPhone от Apple Inc. и росте облачного подразделения по сравнению с Alibaba Group Holding Ltd.

реклама

Китайский гигант в области сетей и электроники объявил о чистой прибыли в размере около 13,9 млрд юаней, $1,9 млрд, за декабрьский квартал. Это в 65% выше показателя в 8,4 млрд юаней за предыдущий год. Результаты говорят о том, как Huawei, находящаяся под воздействием санкций США и экспортного контроля в течение многих лет, продолжает успешно преодолевать трудности. Компания представила флагманскую линейку смартфонов Mate 60 с процессором отечественного производства, что принесло ей волну популярности на внутреннем рынке. Подразделение бытовой электроники выросло на 17,3% в 2023 году, достигнув объема продаж в 251,5 млрд юаней.

Huawei, практически изгнанная из сферы производства смартфонов и чипов после отрыва от зарубежных поставщиков в 2019 году, становится символом настойчивости Китая в противостоянии ограничениям со стороны Вашингтона. Компания строит сеть заводов для производства микросхем, чтобы поддержать свои амбиции в области электромобилей и искусственного интеллекта.

Подразделение облачных вычислений компании также продемонстрировало рост почти на 22% за год, продолжая конкурировать с Alibaba и Tencent Holdings Ltd. внутри страны. Также в этом месяце Huawei представила модель прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта совместно с метеорологическим бюро Шэньчжэня, своего родного города. Чипы компании также используются в системах китайских разработчиков искусственного интеллекта.

Возвращение Huawei совпадает с увеличивающимся давлением на Apple со стороны китайского правительства, которое все чаще поддерживает использование отечественных устройств и технологий в различных отраслях промышленности. Спрос на iPhone в Китае снизился примерно на 33% в феврале по сравнению с предыдущим годом, обостряя ситуацию на ключевом зарубежном рынке.