Компания прогнозирует, что спрос на её продукцию продолжит расти напротяжении всего 2024 года

Сообщается, что NVIDIA в течение ближайших нескольких месяцев может выбрать Intel Foundry Services в качестве нового партнера для производства графических процессоров. Индустрийные источники сообщают, что NVIDIA ищет дополнительные производственные мощности в размере 5000 пластин в месяц. Если контракт будет заключен, то это означает производство 300 000 чипов Н100 для искусственного интеллекта.

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Крупнейший предприятия литейного производства TSMC, по всей видимости, не могут удовлетворить растущий спрос со стороны NVIDIA. Компании-производителю графических процессоров необходимо значительно увеличить производственные мощности путем усовершенствования технологии «чип на пластине на подложке» (CoWoS) - технологии, обеспечивающей высокую интеграцию различных элементов чипа.

Ожидается, что передовые упаковочные процессы для производства чипов будут иметь большой спрос в ближайшие годы, и спрос на CoWoS к 2024 году увеличится на 130 процентов по прогнозам экспертов. TSMC сейчас работает над расширением производственных мощностей CoWoS до 20 000 пластин в месяц к концу 2024 года, и NVIDIA, вероятно, займет большую часть этих увеличенных мощностей для своих чипов искусственного интеллекта и графических процессоров.

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Однако Intel Foundry Services не предлагает аналогичное решение упаковки CoWoS, которое предоставляет TSMC, хотя у компании есть свой расширенный процесс упаковки на основе промежуточного устройства под названием Foveros. NVIDIA будет вынуждена протестировать и подтвердить технологию Intel с использованием нового процесса квалификации, и конечный продукт, скорее всего, будет иметь некоторые отличия от графических процессоров, производимых TSMC.