По мнению представителей Министерства Юстиции, компания создаёт препятствия для своих конкурентов

В марте этого года Apple Inc., одна из самых ценных компаний в мире, вероятно, столкнется с антимонопольным иском в США. Антимонопольные органы утверждают, что компания наложила ограничения на свои продукты iPhone и iPad с целью создания препятствий для конкурентов.

Spotify Technology SA, Life360 Inc. Tile и Beeper, сообщили о своих опасениях относительно таких действий. Представители Министерства юстиции провели три встречи с юристами компании Apple, обсуждая возможную подачу иска. Вероятно, иск будет подан в первом квартале этого года, однако, сроки пока не установлены, поскольку верховные антимонопольные чиновники Министерства юстиции еще не подписали жалобу. В то же время, Министерство расследует деятельность Apple с 2019 года, но приоритет был отдан делам против компании Google. Если иск будет подан, это станет важным шагом в рамках многолетней работы антимонопольных органов США по контролю за технологическими гигантами.

Правительство также ведет дела против Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. Верховный суд во вторник отклонил апелляции Apple и Fortnite Epic Games Inc., связанные с предыдущим антимонопольным иском касательно App Store. Судья первой инстанции не нашла нарушений федерального антимонопольного закона в правилах Apple App Store, однако, признала нарушение антимонопольного закона Калифорнии в отношении ограничений на общение с разработчиками. По информации источников, Министерство юстиции уже рассматривало иск на ранней стадии и ожидало решения верховного суда перед принятием своего решения.