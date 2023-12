По словам аналитиков, Китай уже может производить необходимые комплектующие для устройств с поддержкой 5G, не уступающие американским аналогам

Согласно свежим данным исследовательской компании TechInsights, смартфон Mate 60 Pro от компании Huawei Technologies Co. продемонстрировал существенный прогресс в области разработки радиочастотных чипов в Китае.

Аппараты от компании из Шэньчжэня оснащены радиочастотными переключателями от Maxscend Microelectronics Co. и модулями усиления мощности от Beijing OnMicro Electronics Co., компоненты, которые зачастую приобретаются у поставщиков из США, таких как Skyworks Solutions Inc., по информации TechInsights. Архитектура этих устройств оптимизирована для китайской промышленности и предполагает сотрудничество между Huawei и ее поставщиками в области дизайна, включая Qorvo Inc.

Еще в августе запуск нового смартфона Huawei, обладающего возможностями 5G и новейшим процессором, вызвал шок в США, которые стремятся контролировать доступ Пекина к передовым чипам и технологиям с помощью ограничений на экспорт.

Важно заметить, что прогресс в области разработки чипов указывает на то, что аппаратное обеспечение компании Huawei способно конкурировать с лучшими мировыми аналогами даже без доступа к американским поставщикам. Радиочастотные чипы управляют связью смартфона с базовыми станциями, подключенными к Интернету, и являются основной функцией любого устройства данного типа.

Запуск Mate 60 вызвал сенсацию, когда он дебютировал в конце августа с 7-нанометровым прикладным процессором, демонстрируя, что Китай обладает передовыми возможностями в сфере полупроводникового производства, которым санкции США стремились помешать. Это означало, что Huawei могла выпускать современные смартфоны без использования чипов от Qualcomm Inc., а текущие исследования показывают, что компания находит пути для сотрудничества с ключевыми американскими игроками, такими как Skyworks и Qorvo.

7-нанометровый процессор был разработан Huawei и произведен Shanghai-based Semiconductor Manufacturing International Corp., который сейчас находится под усилением влияния регуляторных органов США.